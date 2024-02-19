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快訊／韓國瑜協商失敗！專報、總質詢時間喬不攏　黃國昌拒簽結論

▲▼立法院針對國民黨提議「邀請行政院院長率同相關部會首長就『民進黨政府執政八年所造成台灣食安問題總檢討』進行專案報告」進行政黨協商，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、民進黨總召黃國昌、國民黨總召傅崐萁、民進黨總召柯建銘先後到場。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院進行政黨協商。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院將在明日開議，由於台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅，國民黨立院黨團要求行政院長陳建仁就此到立法院進行專案報告，立法院長韓國瑜今（19）日上午召集朝野協商，不過，原定敲20日陳建仁要赴立院進行食安專報，民眾黨團要求周三要再加開院會，民進黨不願，而國民黨持開放態度，最後黃國昌宣布不簽協商結論，因此散會，韓國瑜上任後首次協商破局。

對於明天行政院到立法院專案報告，原本三黨都不反對，不過民眾黨團認為，為了專案報告，把總質詢延到23日周五，可能會讓外界認為立法院議事延宕，認為應加開院會，可以在21日周三就開始總質詢。

不過，民進黨團認為，過去慣例就是禮拜五、禮拜二開院會，且都是會期末因議事處理不完，才加開院會，不應破壞慣例。黃國昌說，支持食安的專案報告，但堅持不要再拖到總質詢的時間，也不是沒有禮拜四開議的前例。民進黨團總召柯建銘說，四年立委任期很長，要質詢沒必要這麼急。

立法院秘書長周萬來說明，加開院會要有院會議決，若朝野都沒共識，未來送到院會也是需要表決，反而拖到議程時間。

經過半小時的討論，韓國瑜最後做出結論，尊重國民黨提的質詢順序，第一點，20號改邀陳建仁提出有關民進黨的八年食安總檢討，藍綠各七位，白一位，詢答15分鐘，當次會議不討論臨時提案，周五邀請陳建仁率各部會首長進行施政報告後隨即進行政黨質詢，藍綠三位，白一位，質詢順序為白藍綠，交叉方式進行。

此時，民進黨團書記長莊瑞雄則說，若說是民進黨八年造成的食安，不太好，傷害到他脆弱心靈，這次很明顯是要討論瘦肉精的真相，不要說民進黨造成；黃國昌說，這一次協商沒辦法簽；傅崐萁則說都尊重；柯建銘說，民眾黨說周三要加開院會，但來日方長，現在還是快簽一簽啦！

韓國瑜提醒黃國昌，若不簽，連專案報告都會有問題了；黃國昌回應，要食安專案報告不會反對，但應要加開院會，強化立法院對行政院監督的能量。最後黃國昌拒簽協商結論，韓國瑜上任後首次協商破局。

▲▼立法院針對國民黨提議「邀請行政院院長率同相關部會首長就『民進黨政府執政八年所造成台灣食安問題總檢討』進行專案報告」進行政黨協商，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、民進黨總召黃國昌、國民黨總召傅崐萁、民進黨總召柯建銘先後到場。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

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