日男「1300次退換貨」串通3名亞馬遜司機　詐取6300萬日圓商品

▲日本4名嫌犯詐取亞馬遜（Amazon）退換貨商品，並轉售牟利。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

跨國電商巨擘亞馬遜（Amazon）日本子公司遭人惡意濫用退換貨規則進行詐騙。男性主嫌串通了3名亞馬遜司機「內神通外鬼」，僅下單一次卻重複寄送2件相同商品，詐取了包含電子閱讀器在內的1300件商品，總價值約6300萬日圓（約新台幣1314萬元）。涉案的4名男女已遭到警方逮捕。

根據NHK報導，此案主嫌是住在東京品川區職業不詳的24歲男子畑中佑斗，另外還有3名年齡大約20多歲到30多歲的亞馬遜物流約聘司機，共計4名男女被捕。

警視廳表示，畑中等人被查出2023年6月在亞馬遜購買了價值約18萬日圓（約新台幣3萬7500元）的電子閱讀器與除毛機等商品，在尚未到貨的情況下就謊稱「電源無法開啟」、「有開封過的跡象」等原因申請退換貨，等商品送達後就占為己有，並未把商品退回。

不只如此，因為他們還申請了換貨，3名擔任亞馬遜物流司機的嫌犯會再次配送「更換後的正常商品」至便利商店，相當於在同一筆消費中，重複領取了2件相同的產品。

嫌犯發現只要在亞馬遜官方發現不正當行為前，註銷購買時使用的簽帳金融卡，就不會被抓到，因此繼續用此手法詐領商品。2023年11月之前，嫌犯在長達1年9個月間反覆申請了約1300件退換貨，盜用360多張他人名義的簽帳卡與亞馬遜會員帳戶，得手商品則以85折的價格轉售牟利。

警視廳估計，畑中佑斗等4名嫌犯一共騙走了價值6300萬元的亞馬遜商品，但目前案件仍在調查中，尚不清楚4人是否認罪。