「按.等.行」跟著小綠人走　花蓮2路口正式啟用行人專用時相

▲花蓮忠烈祠前的尚志橋和新興路口、建國路和建林街共2個路口啓用行人專用時相。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升行人安全，花蓮縣政府於2月16日正式啟用忠烈祠前的尚志橋和新興路口、建國路和建林街共2個路口行人專用時相。縣府表示，特別於寒假結束後配合學校開學推動全時段開放行人專用時相，更加確保上下班及通學的行人安全。

行人專用時相啟動時只開放行人路權，所以稱為「行人專用」時相，讓用路人行經該路口相對安全，大大減少了轉彎車輛因路口盲區、車輛A柱遮擋駕駛視線及搶快而產生的肇事行為。

為了更加清楚如何使用，縣府特別以「按.等.行」三字簡易口訣幫助民眾熟記。一、「按」民眾欲過馬路前先按鈕，二、「等」等待正在行駛的行車時相結束，三、「行」看到小綠人行走標誌燈亮即可安全度過路口。縣府特別提醒，行人專用時相按下按鈕後，依路口時相最慢不超過2分鐘，用路人記得「按.等.行」跟著小綠人走，即可安全通過路口。

▲縣府特別以「按.等.行」三字簡易口訣幫助民眾熟記。

縣府建設處說明，行人專用時相是一種為了保護行人安全設置的號誌系統，通常設置於標準十字路口，其行車與行人方向性一致，且相對於多叉路口及多時相路口較為單純。民眾於過馬路前先按下按鈕，號誌將會使所有行駛車輛在行車時相系統結束後全部暫停，讓行人能夠在這段期間內安全穿越路口。

未來等行人更熟悉使用方式後，將視成效研議針對上下課的尖離峰時間，以特定時段直接開啟試辦於市區壅塞的學區路口，進一步保障路口學童通學的安全。

縣府也呼籲，無論是行人或行車，只要行經路口務必「慢」「看」「停」，依照標誌、標線及燈號行駛，確保自己及他人的用路安全。