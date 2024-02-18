超商女店員遭下藥性侵哭喊：法官救我　水泥工獲無罪…要賠153萬

▲宜蘭水泥工遭控下藥性侵超商女店員，刑事獲判無罪，民事要賠153萬元。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭縣一名從事水泥工的廖姓男子經常到超商購物，見22歲女店員小安(化名)長相稚嫩，竟趁約她吃早餐時在礦泉水裡下藥，性侵得逞，事後又恐嚇小安進行二度性侵。法院審理時，小安身心崩潰，哭喊「法官救我」並激烈地用頭敲桌子，一審判廖男10年徒刑，廖男再上訴，最終因證據不足獲判無罪定讞，不過，民事上廖男仍要賠153萬元，可上訴。

判決指出，小安在超商上班時認識熟客廖男，廖男於2018年9月27日半夜時來超商探班，並在小安清晨8點多下班時，開車載她去吃早餐，路途中小安喝了廖男提供的礦泉水，隨即陷入昏迷。

小安醒來時已經是中午11點多，驚覺她全身赤裸躺在廖男床上且下體劇痛，而廖男僅穿四角褲在一旁抽菸，見她清醒就恫嚇「看沒有穿衣服就知道發生什麼事」、「不要把今天性侵的事情說出去，否則其要對妳、妳家人、妳養的貓咪不利，之後說的事情都要照做」，讓小安陷入恐懼之中，聽令於2、3天後凌晨再回到住處，讓他性侵得逞。

小安指控，廖男繼續恐嚇要她定期拿錢給他，讓她多次隨手拿取同居女友放在皮夾、包包等處的鈔票，交給廖男共約4萬元。

同居女友見小安行為異常，不斷詢問後，才得知小安遭性侵，直到11月她陪小安上夜班時，遇到廖男來超商買菸，雙方當場爆發口角，小安才報警處理。案經上訴到最高法院，因證據不足，法官判廖男無罪定讞，小安再提出民事訴訟，對廖男求償253萬元。

全案審理時，小安一度情緒崩潰，無法回答問題，在訊問隔離室內哭喊「我不要，我害怕」，經女友拿小玩偶安撫，小安仍不斷哭喊「法官救我，我要怎麼辦」，同時激動用頭敲打桌子。

廖男則辯稱沒有以藥劑強制性交或恐嚇取財等行為，他和小安曾短暫交往1個月，過程發生3次性行為，後來因為小安去算命，算命師說他們不適合，兩人才會分手。

法官檢視相關證據，認為小安證述始終明確且無重大出入，而廖男供詞反覆，且依據精神鑑定報告書顯示，小安因案導致創傷壓力症，至今不敢出門也無法工作，持有身心障礙手冊中度等情，判定小安遭廖男強制性交2次，要賠小安醫療費、精神慰撫金70萬元、勞動能力減損165萬餘元，共236萬餘元，扣除已領取的犯罪被害補償金82萬，廖男需再賠153萬。可上訴。