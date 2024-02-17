納瓦尼死前2天IG告白愛妻「越來越愛妳」　情人節發文成最後訊息

▲ 納瓦尼與妻子尤利雅。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）入獄後持續透過律師在社群媒體發聲，日前才趁情人節向愛妻尤利雅（Yulia Navalnaya）表達愛意，16日就傳出猝逝消息，成為他生前最後發文。尤利雅聽聞噩耗後則控訴普丁的作為，稱他「被繩之以法的日子很快就會到來」。

《紐約時報》報導，納瓦尼在獄中持續透過前來探視的律師在社群媒體上發文，最近一則IG貼文是在14日情人節當天發出，向尤利雅公開告白。

根據英媒Metro，納瓦尼發文寫道，「寶貝，我們擁有一切，就像一首歌所唱的，我們之間相隔了城市、機場跑道上的燈光、藍色的暴風雪和數千公里，但我每分每秒都感覺到妳在我身邊，而我越來越愛妳」，未料2天後就傳出在獄中身亡。

俄國監獄管理局聲稱，納瓦尼16日在獄中散步時感到身體不適，隨後失去意識，救護車趕到後對他進行搶救，但仍回天乏術，初步死因研判為血栓脫落。

尤利雅得知噩耗當時正在德國出席慕尼黑安全會議，短短幾分鐘後就上台發言，「我不知道是否該相信這個來源僅有俄國政府的可怕消息，因為經過這麼多年，你們都知道我們不能相信普丁和普丁政府，他們總是說謊」，但若報導屬實，普丁和他的盟友「將被繩之以法，而這一天很快就會到來」。

納瓦尼2020年中毒後在德國接受治療期間，尤利雅一直保持低調，僅偶爾上傳兩人的合照，從未公開發言，但去年在納瓦尼紀錄片獲頒奧斯卡獎時現身頒獎典禮，後來接受德國周刊《明鏡》（Der Spiegel）訪問時便曾對丈夫的身體狀況表示擔憂，坦言自己可能再也見不到他。