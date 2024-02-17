男攀南三段迷路48hrs！升狼煙求援　空拍高手發現...助他平安獲救

▲升狼煙救命！男子獨攀南山段手機沒電失蹤48小時，今被直升機吊掛下山送醫，所幸人無大礙。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



記者高堂堯、游瓊華／南投報導

一名36歲王姓男子於2月10日從丹大林道入山、獨攀南三段，預計14日由郡大林道下山，卻遲歸失聯，直至15日中午12時皆無音訊，友人唯恐他發生意外，向南投縣消防局報案請求救援。昨(16)日搜救人員尋獲失蹤48小時的王男，在搜救人員協助下先在無雙部落紮營，今天請求空勤直升機接載下山，抵達地面後，由玉山91送往竹秀醫院檢查。

▲這次搜尋過程中，巧遇擅長空拍的山友協助，發現王男升起的狼煙以及撿拾的帽子。（圖／記者高堂堯翻攝）



消防人員在搜救時，恰巧遇到熱心在玩空拍的賴姓山友，賴姓山友透露，在空拍時疑似發現王男生火的狼煙以及遺落的帽子，該名山友也拍下撿拾到王男的帽子，並在動態寫下「山友希望你平安！我確定他的帽子，因為在東郡有跟我們借行動電源。」

消防局依據賴姓山友回報，曾在營地下方溪谷方向看到狼煙，且下山途經41K處時，撿到疑似失聯者掉落的帽子；搜救人員據此線索情資下切溪谷搜尋，終於在昨天找到王男；但因王男已迷途2天，身體十分虛弱、行走不便，昨晚由搜救人員協助於無雙部落紮營，今天由直昇機接載送醫。

消防局提醒山友，獨攀危險性高，如發生意外時無人接應傷亡難測，易造成社會成本增加及搜救人員疲於奔命，若萬一發生意外時，可利用衛星電話或手機撥打119或112求救。