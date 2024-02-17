開7公司「每天狂開假發票」　3年中獎6萬張騙1547萬...假老闆慘了

▲開設7公司開假發票詐領1547萬獎金。（資料圖／彰化地檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢查獲全台首起詐領發票獎金，主嫌曾姓男子於2016年在沙鹿虛設7家水公司，夥同旗下10餘人共謀犯案，有夫妻涉案也有人拿現金及房產抵押貸款投資， 3年內有5萬9203張發票中獎，詐領1547萬餘元。彰化地院審理後，將主嫌曾男依違反組織犯罪條例判刑，判處4年6月徒刑，並追徵犯罪所得，光是判決書附件厚厚一大疊，多達1180頁。

2019年中區國稅局接獲超商反映，常有特定人不定時持多張中獎發票兌獎，且都來自同一家公司的加水站，且消費金額都不到5元，店家產生懷疑，向相關單位檢舉，全案才曝光。

▲彰化地檢前往水公司搜索。（資料圖／彰化地檢提供）

2021年10月29日由時任主任檢察官吳宇軒、檢察官施教文、賴政安、余建國、戴連宏指揮彰化縣警察局刑警大隊（科偵隊）、和美、彰化、員林等警分局，並會同國稅局人員，到曾男7家虛設公司處所及其住所等共18處進行地毯式搜索，同時傳訊曾姓及盧姓主嫌等共12名犯嫌到案說明，當場並扣得發票打印機、不實開立之發票及空白發票等物。

曾男於2016年底招募成員在台中沙鹿等地，成立7家加水站公司，由他擔任負責人，利用一條龍經營方式，自當年11月起至2018年8月間共詐領17期發票，金額從200元至20萬元不等，共兌領發票5萬8千餘張，再依兌獎金額，由旗下成員兌換每張可抽取20元至40元佣金，扣除課稅，共得手詐領統一發票金額高達1,547萬餘元。

其中一名吳男剛開始打工，負責兌換發票、後來後來還投資100萬元分紅，並參與剪發票，等到發現從事的是非法行為想退出已經來不及，最後只拿到1萬7000元，另一名黃男則是拿2間房抵押貸款400萬投資，掛名其中一間公司負責人購買發票，並從曾男手中拿中獎發票兌獎。

另外還有一對陳姓夫妻，自 2016年11月開始上班，每天工作就是不停地印發票，開獎日拿出之前所印的發票兌獎，將中獎發票交給曾，曾再交給盧男領獎。盧男兌領得獎金共計31萬6400元。

▲判決書多達1180頁。（圖／記者唐詠絮攝）

曾男旗下張、楊、魏、吳、趙、黃及陳、卓等8人，均坦承犯行，自白符合減刑要件、又繳回犯罪所得，去年８月分別獲3至5年的緩刑；陳姓夫妻犯後坦承犯行，分別判處2年6月、5年緩刑，仍需要服150小時的義務勞務；盧男應執行1年7月有期徒刑，犯罪所得全部沒收；今將主嫌判處4年6月徒刑，並追徵犯罪所得1322萬2206元等，全案可上訴。