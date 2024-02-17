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東部唯一！東大門夜市獲五星市集　徐榛蔚親頒樂活名攤獎

▲▼花蓮縣政府舉辦「好市成雙 眾星雲集-花蓮縣政府樂活名攤頒獎典禮」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府舉辦「好市成雙 眾星雲集-花蓮縣政府樂活名攤頒獎典禮」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府16日舉辦「好市成雙 眾星雲集-花蓮縣政府樂活名攤頒獎典禮」，縣長徐榛蔚親自頒發獎狀給東大門夜市通過經濟部樂活名攤評鑑的攤商！2023年東大門夜市，不僅拿下東部唯一、全國唯二新增的五星優良市集，還有258攤517顆星的樂活名攤，可以說是當屆「市場金馬獎」的最大得主、耀眼之星！

徐榛蔚表示，「花蓮走向世界，世界走進花蓮」，一直以「國際智慧城市，觀光友善花蓮」為施政願景，積極落實「特色旅宿認證計畫」以及「ISQM國際服務品質認證」，讓旅客來到花蓮，可以獲得美好的旅遊體驗。2015年時傅崐萁縣長，將整個東大門夜市，整合為全國最具規模、最乾淨的夜市，從2018年的三星、2022年的四星，到2023年的五顆星，感謝東大門夜市裡所有打拼的夥伴們的努力，持續精益求精，不斷提升各項優質的美食服務，為花蓮爭取五星榮耀，讓全國鄉親以及國際旅客看見花蓮的軟實力，每位老闆、老闆娘可說是花蓮最好的觀光大使。

▲▼花蓮縣政府舉辦「好市成雙 眾星雲集-花蓮縣政府樂活名攤頒獎典禮」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府觀光處長張志翔表示，今年東大門夜市進步很多，能取得這樣的好成績真的不容易，經濟部雖然也有舉辦頒獎典禮，但礙於路途遙遠、場地限制，攤商們無法全部前往參加，因此縣府特別舉辦今天的樂活名攤頒獎典禮，讓東大門所有得獎的攤商都能參加頒獎接受表揚，都能接受到肯定的榮譽！會場上，還有設置五星與四星名攤的介紹，以及特色攤位打卡區，縣府特別為三星以上的名攤獎牌製作攤位獎牌，未來遊客來到東大門夜市，就可以輕易辨識找到名攤。

▲▼花蓮縣政府舉辦「好市成雙 眾星雲集-花蓮縣政府樂活名攤頒獎典禮」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚親自頒發獎狀給通過經濟部樂活名攤評鑑的攤商。

優良市集暨樂活名攤的評核是經濟部為提升傳統市場與夜市新形象，並推廣傳統市場與夜市新風貌舉辦的年度計畫，透過完善的評核機制，以及專業評核委員現場評核，選出示範標竿之市集及名攤，激勵市集和攤鋪商持續自我提升改善，進一步達成市集創新翻轉的目標。

▲▼花蓮縣政府舉辦「好市成雙 眾星雲集-花蓮縣政府樂活名攤頒獎典禮」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮東大門夜市自2018年通過評鑑為三星優良市集後，在園區內各面向持續努力精進，在縣府、管委會及攤商，公私協力合作下，做了許多優化措施，包含硬體設施設備更新，星空共食區、直播室、導覽系統、哺乳室、無障礙親子廁所、園區裝置藝術與彩繪牆...，以及市集禁行汽機車管制措施等，也舉辦多場食品安全、有機食材應用、消防安全及直播設備操作等的教育訓練課程，以軟硬體與服務的提升，達到市集全面的進步，2023年不負眾望在203處市集中脫穎而出，獲得最高等級的五星優良市集，名攤部分更是在全國3,484攤中，就佔了258攤，可說是大獲全勝。

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