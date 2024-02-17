苗栗新設3處測速照相地點曝　3／1開拍...最高罰3萬6000元

▲苗栗縣竹南鎮公義路道路筆直，限時速60公里，車輛容易超速行駛，新設測速照相機，將於3月1日開始執法。（圖／苗栗縣警察局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣警察局公布新設3處測速照相設備，將於113年3月1日起執法，提醒用路人務必遵守速限行駛。上述3處新設置測速照相地點分別位於竹南鎮公義路1557號前、三灣鄉台3線101.2公里處及三義鄉140線19.9公里處，以上路段速限均為60公里。

竹南鎮公義路道路筆直且車流量大，易有車輛違規超速行駛；台3線三灣鄉路段多為彎道，常有外來遊客行經觀賞沿途美景，若在車速過快情形下，易失控衝往對向車道；而縣道140線原來在16.2至23.1公里設置區間測速執法設備，經相關單位現地會勘後，考量生態保育及當地居民往來通行交通安全等因素，將偵測路段調整為16.2公里至16.9公里，並在19.9公里處設置測速照相機。

▲▼苗栗縣三義鄉140縣道19.9公里(上)及三灣鄉台3線101.2公里(下)新設測速照相機，3月1日開始執法，均限時速60公里。（圖／苗栗縣警察局提供）



苗栗縣警局提醒，配合去年新修正交通法規新制，嚴重超速也由原先超速60公里降低為40公里，同時從原最高罰2萬4,000元提高至3萬6,000元，希望駕駛人能遵守速限規定，共同維護行車安全。

苗栗縣警察局局長陳世煌表示，在易肇事路段設置測速照相設備，主要是讓駕駛人遵守車速限制，執法的目的不是開罰，而是為了維護用路人的安全，呼籲用路人養成遵守交通規則的好習慣，共同維護交通安全與順暢。

▲縣道140線區間測速，偵測路段調整為16.2公里至16.9公里。（圖／苗栗縣警察局提供）