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持有少年私密片被起訴！炎亞綸150萬元交保　解除限制出境、出海

▲▼ 炎亞綸 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲炎亞綸150萬元交保，解除限制出境、出海。（圖／記者黃宥寧攝）

文／中央社

藝人炎亞綸被控拍攝持有少年私密片，遭士檢起訴，並限制出境、出海。士院考量境管期限將屆滿，裁定炎亞綸於2月23日下午3時前具保150萬元，准予解除限制出境、出海，可抗告。

炎亞綸今年1月以海外工作邀約為由，向士林地方法院聲請解除限制出境、出海遭駁回；由於炎亞綸處分限制出境、出海期限將於2月25日屆滿，日前承審庭開庭訊問，並作出裁定。

裁定指出，炎亞綸於訊問時表示，希望可以不要延長限制出境、出海，但炎亞綸犯罪嫌疑重大，身為台灣知名藝人，又有長期在海外生活的能力、資力，足認有逃亡之虞，因此限制出境、出海的原因仍然存在。

合議庭認為，炎亞綸限制出境、出海將近8個月，均遵期到庭，也已坦承犯罪事實，又於台灣有固定住居所，尚未見炎亞綸有躲避刑事追訴傾向。

此外，炎亞綸於審理中曾表示，他的演藝事業及副業仰賴公眾觀感、信賴，可見炎亞綸深知，若他逃亡海外、滯留不歸，恐影響演藝生涯甚鉅，此因素應削弱炎亞綸逃亡海外的誘因，也對他造成心理壓力及拘束力。

合議庭表示，考量後續訴訟程序進度，裁定炎亞綸以新台幣150萬元具保，並限制住居，但炎亞綸若未於2月23日下午3時前完成具保，即自26日起延長限制出境、出海8個月，可抗告。

全案起於，被害人去年指控未成年時期與炎亞綸交往，遭炎亞綸拍攝私密片還外流。士林地檢署偵查時諭令炎亞綸60萬元交保，並限制出境、出海8個月。

士檢去年11月依製造少年為性交行為電子訊號罪、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴炎亞綸。士院於去年12月、今年1月開庭，本案採不公開審理。

另外，炎亞綸被控強制性交罪部分，檢察官認為罪嫌不足不起訴；被害人向台灣高等檢察署聲請再議，去年駁回再議，炎亞綸不起訴確定。

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