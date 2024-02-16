趙少康憂兩岸敵意升高　談陸漁船翻覆：賴清德要善意重建官方溝通

▲前中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

日前一艘中國大陸漁船因越界捕魚，在遭我國海巡署驅離時，不幸因閃躲而翻覆造成船員溺斃，此事也造成兩岸隔空舌戰。對此，前中廣董事長趙少康今（16日）表示，驅離越界捕魚的漁船是天經地義的事，但尺度拿捏很重要，並喊話總統當選人賴清德，應重建善意跟官方溝通管道，如果兩岸敵意螺旋升高，受害的只會是人民。

趙少康透露，選舉期間他到金馬外島，的確有漁民向他反映，因為大陸漁民越界捕魚，讓生計受到威脅，畢竟海上沒有實體邊界，讓漁民不惜鋌而走險。

然而趙少康也痛批，民進黨政府上任八年來，軍機艦擾台、漁船越界捕魚或撈砂、大陸觀光客停止來台，賴清德還沒上任，就翻臉取消旅行團登陸承諾，發生這次不幸事件，讓兩岸關係雪上加霜。

趙少康感慨，未來賴清德如果都用「以眼還眼、以牙還牙」的報復心態面對兩岸議題，難保不會有更嚴重的誤判或意外發生。

▲總統當選人賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）

趙少康說，仁者以大事小，智者以小事大，並奉勸賴清德放下意識形態，兩岸好好坐下來談，重建善意跟官方溝通管道，建立規則，雙方互相尊重、克制。

最後，趙少康強調，台灣不要用意識形態對抗，中共也不要蠻橫硬幹，好好約束自己的漁船，大家都釋出善意，才能讓兩岸關係慢慢解凍，避免更大的悲劇發生，才是真正保護漁民的做法。