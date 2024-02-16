細看道歉記者會！他轟阿鬧「比晚安小雞還爛」　PTT狂酸：台灣陋習

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自Fresh News）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣網紅「晚安小雞」與同夥阿鬧日前赴柬埔寨，自導自演被詐騙集團襲擊的戲碼，遭當地警方逮捕。此事驚動柬埔寨全國，當局更高調召開記者會，就有網友看完認為，阿鬧的道德觀念比晚安小雞還差，不禁感嘆「現代網紅的通病！」

網友在PTT不以為然表示，「道歉記者會時，阿鬧居然說，希望柬埔寨給我們機會，讓我們的流量，可以宣傳這個國家的好。現代網紅的通病，就是把流量當一切，無視法律與道德。」

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他直言，阿鬧道歉時還提起流量，根本踩大忌，「就好像一個打人、犯下傷害罪的人，說要教大家格鬥技巧，想藉此得到改過的機會。真不知道阿鬧他老母怎麼教小孩的，有夠可悲，教出這種兒子。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自柬中時報）

對此，鄉民紛紛回應，「騙習慣了，改不了」、「因為這招對鄉愿的台灣人有效啊」、「把台灣的陋習帶到國外用，吃虧是自已喔」、「台灣就喜歡求個情你就得放過我，從違停來看就是這樣」、「滋事型網紅智商就這樣了」。

另外，西哈努克省長郭宗朗也證實，兩人將被移送法辦，並在刑滿後才會被驅逐出境；更強調他們犯下嚴重錯誤，「若我們輕易原諒他們，那麼接下來還會有人繼續捏造類似假象，抹黑柬埔寨形象。」