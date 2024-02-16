蔬食路跑盃花蓮起跑報名 共築淨零排碳

▲去年首屆蔬跑盃吸引逾三千名民眾參與，獲得逾九成的高滿意度。（圖／蔬食路跑盃提供）

生活中心／台北報導

去年在台灣掀起蔬食路跑盃，這次轉戰花蓮，將於5月5日在光復鄉大農大富平地森林起跑，除既定的蔬食推廣、環保永續等外，更加入森林療癒的元素，向農業部林業及自然保育署花蓮分署爭取開放「日地月池大草皮」，提供路跑朋友露營夜宿，蔬食路跑成為身心靈療癒的路跑賽事。

主辦活動的林筠騏表示，她在因緣際會下，結識素食運動員超馬老爹羅維銘，羅老爹茹素多年，已近六十歲，路跑成績卻是年紀越大越突破自我，究其因是來自茹素的力量，她感受到台灣路跑運動的興盛，於是萌生了結合路跑來推廣蔬食的想法，誕生了「蔬跑盃」。一場以蔬食、環保、永續，結合路跑的活動，讓淨零的議題落地實踐，每一個人都能參與。

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除了推動低碳飲食的蔬食外，賽事訴求環保，硬體設施盡其所能符合環保再生原則，推動環保餐具，減少垃圾，希望能辦一場永續環保的賽事。

林筠騏期待，蔬跑盃能在台灣各縣市遍地開花，從第一場雲林農遊路跑，到第二場花蓮森林路跑，每一場賽事都依照當地的特色量身打造，成為獨特的賽事，吸引民眾參與。蔬跑盃秉持「食當地」精神，除帶動地方經濟，也能透過路跑身體力行低碳飲食、環保永續，期能有更多企業響應支持，更號召員工參與，促進員工健康，也是永續經營的一環。

「只有有活動，就會有碳排放，但我們可以做到低碳，甚至達到碳中和。」本身也是永續淨零管理師的林筠騏對於淨零排放特別重視，「最主要是我們要透過活動來宣導，蔬跑盃很具代表性，我們的活動內容可以讓更多人身體力行減碳行動。」

蔬跑盃除了推廣低碳飲食及蔬食的重要性，同時帶動無肉經濟，以及提供健康環保永續的活動，全程賽事無紙化，以電子成績單證明完賽，抽獎及市集點數兌換以線上系統完成；參賽及完賽獎品與大愛感恩科技合作植福四寶，例如獎牌首創以100%原色無染綠色回收寶特瓶製作，運動毛巾也是以回收寶特瓶製成，總共回收了30,032支寶特瓶，以呼應循環經濟。補給站將由「慈濟慈善事業基金會」結合當地小農或部落蔬果提供，全程將提供好吃、好喝的蔬食一口餐及飲品。

本次賽事設有3K、6K、10K及21K，完賽分別能獲得市集點數50點、100點及200點，為鼓勵民眾參與，除準備超過五萬元的獎金，更推出價值超過三十萬元的抽獎好禮，除了最大獎iPhone15外，還有GA黃金甲白藜蘆醇飲、普牧生技心血管基金檢測、GARMIN-Forerunner智慧心率進階跑錶等，只要完賽就具備抽獎資格，中獎率高。