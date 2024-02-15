戰地醫生又來了！她陷情網竟被騙千萬　還慘淪人頭戶兼車手

記者鄧木卿／台中報導

台中警方去年獲報1名女子被假冒南蘇丹的戰地醫生的甜言蜜語騙得團團轉，短短4個月就匯出上千萬元，警方循線一一逮捕以45歲劉姓女子為首的7名車手，罕見的是，7人年齡都是45歲至50歲之間的中年人，劉女不但是易經老師，也是虛擬幣商，7人全遭詐欺罪嫌送辦，只有劉女2萬元交保，其餘請回。

▲▼台中警方逮捕7名中年車手，為首的劉姓女子還是一名易經老師。（圖／警方提供，下同）

台中市刑大科技偵查隊去年5月間接獲1名女子報案，指稱被1名冒稱南蘇丹的戰地醫生欺騙感情和金錢，該「醫生」謊稱即將收到聯合國撥下的鉅額退休金，會將退休金寄送給她，作為2人在台灣結婚之用，並陸續以海運運費、反恐證明、索賠證明、醫藥費等名目，要求被害人匯款，連房屋抵押的金錢都要，最後還矇騙被害人擔任人頭戶以及面交車手，行徑相當惡劣。

科偵隊運用獨樹一幟的科技偵防平台及大數據分析，從金流及不同資料之間，追查出車手成員，去年12月一一逮捕5女2男到案，並依詐欺罪、洗錢防制法等移送台中地檢署偵辦。

警方表示，詐團利用話術或人性弱點，網路認識沒多久即交往，以結婚為前提博取對方信任，當受害者投入這段感情時，對方便會佯稱「因我們是伴侶，所以你要匯錢給我」、「介紹投資機會，只有親友才提供，共創美好未來」等語，等被害人匯出金錢後，對方即「人間蒸發」，呼籲民眾網路交友時，應特別注意、小心求證。