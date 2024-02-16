2023經濟學人民主指數　台灣全球第10、居亞洲之冠

▲經濟學人資訊社2023民主指數，台灣在全球167個國家地區中排名第10，居亞洲之冠。（示意圖／記者周宸亘攝）

文／中央社記者陳韻聿倫敦15日專電

經濟學人資訊社（EIU）今天發布2023民主指數（Democracy Index），在全球167個國家地區中，台灣排名第10，居亞洲之冠。台灣也符合EIU定義的「完全民主」。

不過，台灣此次總得分為8.92，較上一年度的8.99微幅下滑。台灣曾在2021年度的EIU民主指數排名第8，同樣是亞洲之冠，該年度總得分也是8.99。

2023民主指數排名前10國家依序是挪威、紐西蘭、冰島、瑞典、芬蘭、丹麥、愛爾蘭、瑞士、荷蘭、台灣。挪威是連續第14年位居民主指數榜首。

中國則與烏茲別克並列第148名，總得分為2.12。

▲2023民主指數排名前10國家依序是挪威、紐西蘭、冰島、瑞典、芬蘭、丹麥、愛爾蘭、瑞士、荷蘭、台灣。（圖／取自EIU）



EIU是英國「經濟學人」（The Economist）期刊關聯機構。「經濟學人」指出，今年是「大選之年」，全球有超過一半人口住在今年舉行選舉的國家地區，但最新發布民主指數顯示，超過70場選舉之中，僅43場可被合理期待是完全自由且公平。

全球民主呈倒退趨勢。EIU自2006年起，每年發布民主指數，以10分為滿分。2023年度民主指數全球平均得分為5.23，是歷年最低。

「經濟學人」指出，這樣的下滑趨勢自2016年開始，並在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間各地限縮公民自由，以及2022至2023年發生一系列戰爭和衝突而進一步惡化。

▲根據2023民主指數，全球有不到8%人口生活在「完全民主」。（圖／取自EIU）



EIU將167個國家地區按得分區分為「完全民主」（full democracy）、「部分民主」（flawed democracy）、「混合政權」（hybrid regime），以及「威權政權」（authoritarian regime）等4大類。

根據2023民主指數，全球有不到8%人口生活在「完全民主」，而生活在「威權政權」之下的人，高達全球人口39.4%，比2022民主指數顯示36.9%要多。

若檢視個別地區，根據EIU資料，西歐是2023年唯一民主指數上升地區，且在全球24個「完全民主」有15個位於西歐。加拿大是北美地區唯一的「完全民主」，美國自2016年起被歸類為「部分民主」。

在「亞洲及澳洲、紐西蘭和部分鄰近太平洋島嶼」地區，總計有5個「完全民主」，包括澳洲、紐西蘭、日本、南韓、台灣。

EIU指出，這個地區也有民主倒退現象，在2023民主指數平均得分為5.41，是2006年以來最低。其中，倒退最顯著的評比項目為選舉過程、多元主義，以及政府運作。