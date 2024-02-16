20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

▲ちーまき因內衣業配遭到退學，反而順勢推出性感寫真。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

日本一名身材姣好的日本女高中生，先前因大膽接下內衣的社群業配慘遭退學，事件曝光後引起外界軒然大波， 儘管校方稱「禁止兼職」「有害風化道德」等原因，但她仍獲得網友們一票支持，紛紛喊喊「不是你的錯」，而她也把握話題熱度及流量密碼，目前已滿18歲成年的她為雜誌《週刊Playboy》拍過寫真，還公開不少性感水著照，火辣尺度引發熱議。

▲ちーまき因業配內衣慘遭退學。

綜合日媒報導，這名女高中生「ちーまき」的外型甜美可人、身材火辣，在Instagram上擁有超過20萬粉絲，先前她透露，自己在畢業旅行前3天遭到學校逼迫退學，原因竟是因為身為一名KOL的她接了一個內衣廣告，並上傳形象照及泳裝照至社群媒體。

▲ちーまき在Instagram上擁有超過20萬粉絲。

據了解，這位女高中生當時接了一個知名內衣品牌「Angellir」合作，並在社群媒體PO出身穿該品牌內衣的業配文，而學校當知消息後，以「禁止兼職」、「違反公序良俗」等理由逼她退學，且校方更跳過停學直接退學，讓她無法與同學一起參加畢業旅行，讓ちーまき感到非常難過，她也透露，最終以「自願退學」的方式離校。

▲ちーまき在Instagram上擁有超過20萬粉絲。

消息傳開後，不少網友批評學校的作法，「高中生接內衣廣告，確實有些爭議，但學校應該要事先警告，而非馬上把學生開除」、「連警告都沒有就直接退學嗎」、「至少讓她去完畢業旅行吧？太殘忍」。不過也有網友認為最大的問題出在內衣廠商，不應該找未成年的學生接下此廣告，且也要對退學一事負責。

ちーまき事後轉為就讀「通信制」的線上課程，並轉戰演藝圈和發展網紅事業，她甚至推出電子寫真《わたしらしい。ちーまき》，連換多套連身泳裝、比基尼等，大膽展露好身材，還被網友盛讚是「福井出產天然Body」。

▲ 日本女高中生因為接下內衣廣告而被學校以各種理由逼迫退學。

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