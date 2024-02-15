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名醫夫妻檔翻臉！婚後隔年就被悍妻「打到頭破血流」　崩潰求離婚

▲桃園市1名人夫工作不穩定還染上毒癮，妻子常遭醉夫毆打，日前還還被強逼上床，妻子不堪長期被騷擾受苦訴請離婚卻遭恐嚇。（圖／達志／示意圖）

▲北部一對醫師夫妻檔，婚後妻子常因小事動怒甚至動粗將丈夫弄到頭破血流，丈夫忍不可忍決定訴請離婚。（圖／達志／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

俗話說：「娶到好某恰贏做祖，娶到歹某一世人艱苦」，北部有對醫師夫妻檔，強勢的妻子常因細故對丈夫動手動腳，將人打到頭破血流，更因附卡最高消費額度發生爭執，將大門反鎖，丈夫雖聲請保護令，仍無法遏止悍妻暴力，最後不忍被誣指其外遇，決定向法院訴請離婚。士林地院審理後，認雙方情感嚴重破裂，無回復希望，准予離婚。

阿強（化名）主張，2019年與同為醫師的小君（化名）結婚，婚後1年多，小君僅因他不願意去倒垃圾，竟以電視遙控器丟他，導致其頭部流血忍痛到醫院縫合；2022年小君不顧他正在開車，直接拿手機丟其頭，甚至偷看手機發現密碼更改，還把手機、筆電藏起來。

阿強更指控，2022年6月間，他不同意取消妻子附卡最高消費額度要求，小君將住處大門反鎖，導致他無法返家而需外宿旅館；同年7月21日凌晨2時許，她只是未回覆妻子訊息，妻竟拿刮鬍刀敲房門房框，又用力拉扯耳朵及手臂，還拿酒精噴臉部，導致眼睛疼痛難耐，雖聲請保護令、分房，妻子仍不思反省其不理性施暴行徑，還誣指自己外遇，真的難以容忍、諒解，請求法院讓2人離婚。

小君反擊說，阿強婚前遠距離追求她長達6年多，從交往、結婚至今10餘年，經常探視公婆，年節也盡心盡力為阿強及其家人烹煮菜餚，但阿強2022年5月起卻經常晚歸，甚至責罵她虛情假意，吵架時阿強多以冷戰方式處理，動輒1、2週以上，拒絕溝通，造成自己精神上痛苦。

她為挽救逐漸惡化的婚姻，向阿強提議由共同好友居中協調以改善關係，也遭阿強拒絕且越發晚歸，假日更經常不在家及不回訊息，最後向法官說以雙方社會資歷及地位，並非無能力化解婚姻矛盾及衝突，仍希望能與阿強充分溝通，維繫婚姻。

法官經查，阿強稱遭妻子毆打與事實不符，丟手機是因案發當天，阿強邀小君上陽明山吃早午餐，但出發前阿強接到其二姊來電要求幫忙買東西，小君覺得不受尊重且難過，雙方爆發口角，阿強拉下口罩對小君大吼大叫，小君因恐懼而往車內丟擲手機自我防衛，車內空間狹窄手機反彈撞擊阿強臉部，與阿強所陳與事實不符。

▲澳洲籍男子顧陌（譯音）在台工作不順竟遷怒妻子，屢次言語凌辱與家暴毆打，今年初突離家不歸，妻子向法院訴請離婚判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲醫師夫妻檔婚後不睦鬧上法院。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

至於藏手機、筆電，則是因原本密碼設定小君生日，但阿強更改未告知，小君才將手機拿走，並在數小時後歸還，但阿強明知筆電在家卻跑去報警稱「被藏匿」，且在案件證明單上表示「報案人為便於日後有婚姻官司訴訟，故至所備案，不願提告」。

然而，從阿強提供對話發現，小君曾傳：「原來是去住小三那了」、「而你現在一再的騷擾我，應該是被小三逼急了吧」、「你也有家暴，外加精神傷害，冷暴力，還有外遇」、「預產期是什麼時候」等，可見小君確實無端指稱阿強外遇、與他人同居、產子。

法官認為，雙方於法院審理期間仍持續互指對方不是，未見有何回復夫妻感情積極作為，可見兩造間情感嚴重破裂，客觀上已難期待2人繼續經營和諧幸福婚姻，婚姻所生破綻也無回復希望，准予離婚。

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