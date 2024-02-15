日本7月發行「新版紙鈔」！1巧思專為外國人設計　舊鈔這樣處理

▲日本將於7月推出新版紙鈔。（圖／日本台灣交流協會，下同）



記者王佩翊／編譯

日圓持續走貶，加上台幣年後開盤上漲，台銀日圓現鈔牌告價15日第一盤報價來到「0.2123」，創下30年來最甜價位。日圓大跌也將持續刺激國人赴日旅遊的意願，而日本政府則將7月於推出新版紙鈔，包含1萬、5000以及1000等3種面額，除了防偽技術更上層樓外，為方便外國人使用，阿拉伯數字也更加醒目。

日本台灣交流協會14日在臉書上表示，日本政府多年前就開始討論更新紙鈔一事，新版紙鈔終於要在2024年7月3日正式問世。日本台灣交流協會也特地介紹了日本紙鈔人物的選定流程，首先會由掌管貨幣的財務省、紙幣發行單位日本銀行以及製造單位國立印刷局進行三方協議，最終依據日本銀行法規定由財務大臣指定人選。

不僅如此，在人物選擇上有兩大必須遵從的要點。其一，必須是日本引以為傲的知名偉人，其二，要有精細的照片或是肖像畫以供製作細緻的防偽設計。日本台灣交流協會指出，「選擇使用人物肖像進行設計的其中一個原因是因為人類對於面孔的細微變化較為敏感，有助於打擊偽幣。」

新版紙鈔包含1萬、5000以及1000等3種面額，紙鈔上的人物分別為「儒學商人」澀澤榮一、女子教育家津田梅子與傳染病治療先驅北里柴三郎。

此次新鈔的防偽設計採用3D全像投影技術，花紋也更精細，難以仿製。不僅如此，為了方便外國人使用，紙鈔上的數字也更大更清楚，放在靠近中間的位置。

民眾預計暑假赴日旅遊就可使用新鈔，不過舊鈔也照樣可以使用，並不影響。