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社會 社會焦點 保障人權

風紀案頻傳！台中警272人異動史上最多　基層怒：長官出事我們扛

▲▼台中刑大,台中市刑大。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中警方傳出將調動272人，消息傳出，基層人心惶惶。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方上月連環爆出風紀案，前刑大大隊長和小隊長都涉及充當博奕賭博集團內鬼，警察局為了要斬斷黑白兩道可能的連結，近日將進行272人、史上最多人數的大調動，引發基層人心惶惶，「長官出事卻要基層扛」，「很多人都在地買房娶妻生子、未來如何兼顧」等，基層不但士氣大受打擊，對治安狀況是否會形成空窗期？市警局則表示，調動人數和幅度還在研議中。

據了解，警方一直實施外勤6年條款，時間一到就調動，以派出所而言，員警換警勤區，或是調鄰近派出所，刑事人員則是調鄰近分局，但滿1年就可申請調回原分局，內勤部份，A組組長調B組組長，任期一到再調回A組，一直在各組之間輪流，不會調別的分局。

台中市警察局長李文章受前刑大大隊長林明佐牽連，雖然自請處分，但為了避免基層員警或刑事人員在地方任職過久，和不肖業者不當往來，衍生弊端，決定擴大調動幅度，派出所員警、刑事人員以及內勤單位，都要調離原分局，消息傳出，人心惶惶。

基層刑事人員抱怨，當初要進入偵查隊時，長官就有說過可以久任，因此都在工作地買房、娶妻生子，一旦調動，小孩就學怎麼辦？甚至揚言請調制服，或是達到退休年齡乾脆退休。

也有人說，出事的是刑警大隊、霧峰警分局和少年隊，關其他單位什麼事？督察單位手上都有風紀疑慮的名冊，何不採取預防措施，調走這些人，反而是「齊頭式」調動，豈不是對奉公守法、乖乖牌的員警變相懲罰嗎？而且，人員調動太多，對當地治安狀況一時難以掌握，會不會形成治安漏洞，未蒙其利先受其害？外勤刑事人員原本就招不到人了，如今還搞6年條款，以後恐怕更沒有人要考了。

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