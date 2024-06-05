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女粉「掀衣挺胸」求簽名！鄉民見「三兆奶」痛斥：老黃被性騷

女子要求黃仁勳簽名在胸部　鄉民見「三兆奶」痛斥：老黃被性騷

▲女子要求黃仁勳簽名在她胸部上，引發熱議。（翻攝PTT八卦板）

圖文／鏡週刊

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起旋風，他昨（4日）到台北國際電腦展，一名女子上前要求簽名，怎料是要黃仁勳簽在她胸口的衣服上，黃仁勳跟對方確認後就簽名，但此舉在網路上引發熱議，網友笑稱女子「三兆奶」、「AI奶」，但有人認為這要求太超過，覺得黃仁勳被騷擾了。

黃仁勳在台期間，所到之處都會引來大批民眾圍觀，他對民眾的簽名、合照要求來者不拒，相當親民。昨天他到訪台北國際電腦展，一名女子敞開衣服，請黃仁勳簽名在她胸部上。根據當時影片，黃仁勳問她：「Are you sure?」（妳確定嗎？）女子興奮表示確定，黃仁勳便按照要求，簽名在她胸部的衣服上。

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事後，該女子在IG限動分享照片，寫到：「簽完我手機，我竟然突發其想請他簽我衣服，他答應了。」女子的友人轉發IG限動，還虧「三兆奶」。

女子要求黃仁勳簽名在她胸前的衣服上。（翻攝IG）

▲女子要求黃仁勳簽名在她胸前的衣服上。（翻攝IG）

不過，女子的舉動在網路上掀起熱議，PTT八卦板有鄉民問卦「黃仁勳這樣子簽名算被性騷擾嗎？」原PO說：「看到仁勳在幫女粉絲簽名，這樣算仁勳被性騷擾嗎？畢竟男孩紙在台灣，要非常的小心，連眼睛亂瞄都會被告，有沒有仁勳簽名在想什麼的拔瓜（八卦）呢？」

不少鄉民推文猛虧：「台女的第一桶金」、「AI奶子」、「此奶必漲」、「漲了漲了 漲奶了」。不過，更多人認為女子的要求太誇張，「這真的太誇張了啦」、「好險老黃是美國人」、「男生要保護好自己」。還有人注意到照片中一旁的黑帽男子，表情相當耐人尋味。

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