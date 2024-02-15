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人物／母子相伴不向命運低頭　陳俊翰昔盼：助弱勢實踐自我

▲▼中央研究院法律學研究所博士後研究學者，民進黨不分區立委提名人陳俊翰專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳俊翰與母親謝季珍一路相伴，兩人在中研院法律所研究室內。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

中央研究院法律學研究所博士後研究學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰於2月11日離世，享年40歲。他是台灣首位罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的律師，儘管手腳不能動、雙腿截肢，但仍憑藉堅強的意志力，一路取得台大會計系、法律系雙學士，台灣大學法學碩士，哈佛大學法學碩士，美國密西根大學法學碩士及博士學位，18年前第一次參與律師高考就狀元及第，並在赴美2年內取得紐約律師資格。

去年總統選戰期間，陳俊翰以中研院法學研究所擔任博士後研究學者身份，被民進黨提名為不分區立委，位列第16名。當時，他參與民進黨中央黨部記者會談及，罕見疾病患者在台灣大約只有1萬多人左右，可以說是弱勢中的弱勢，未來若有機會進入國會，他也希望藉由自身專業，打造多元、平等、共融的社會，包括修正《身心障礙者權益保障法》，確保身心障礙者權益，整合資源讓身心障礙者能夠參與社會、實現自我。

陳俊翰生前曾遭中國媒體人王志安在網路節目《賀瓏夜夜秀》嘲諷，事發後的回應展現高EQ和格局。他說，作為民主社會，台灣障礙者有能力、有意願透過參選貢獻社會，不僅是平等權利，也應該被鼓勵；王志安來自中國大陸，沒有嘗過民主滋味，難以了解民主真正的意涵，不該對台灣選舉指指點點，甚至認為台灣選舉現象很落伍。

▲▼中研院法學所博士後研究員陳俊翰。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳俊翰與母親謝季珍一同接受媒體聯訪。（資料照／記者湯興漢攝）

陳俊翰罹患的SMA，是一種罕見遺傳性神經肌肉疾病，主要發病在嬰兒和兒童，因運動神經元喪失功能，會導致肌肉無力、萎縮，進而運動功能下降。

他從小就在加護病房進進出出，由於脊椎嚴重側彎壓迫內臟導致胃液逆流，左半邊肺部失去功能，住院是家常便飯。他曾在受訪時透露，高二時突然發病，本來在學校睡午覺，醒來後突然發現自己的手指沒有辦法動，「那個時候真的是非常挫折，我連書都沒辦法拿，以後要怎麼辦？媽媽說那沒有關係啊，那我以後就當你的手」。

在母親謝季珍陪伴下，陳俊翰一路苦讀，他的求學歷程，無形間也為往後身障學子們奠定下基礎。例如他以第一名成績自新竹高中畢業後，因脊髓性肌肉萎縮症無法正常應考，考選部還為此特別安排配套措施，讓陳俊翰以口述方式答題，再由專人代為填寫試卷（包括國文與英文作文），是國內第一位口述錄音答題的身障考生。

儘管不斷遭遇考驗，陳俊翰依舊展現堅毅的韌性，面對生命大小難關。大二那年中秋節返鄉過節時，他腿部的電熱毯意外電線走火，他戴著呼吸器，沒有辦法發出呼救的聲音，當時謝季珍冒死將陳俊翰救離火場，但大火仍嚴重燙傷他的下半身，導致雙腿遭到截肢，不過，陳俊翰仍然沒有被擊倒，不僅成功取得台大會計系、法律系雙學士，也應屆考進台大法研所，專攻財法領域，更於2006年考取該年度律師高考榜首。

29歲那年，陳俊翰決定前往美國求學，成為人生重要的轉捩點。第一次赴美求學，是於2012年攻讀美國哈佛大學法學碩士，但因為不適應美國波士頓濕冷的氣候，取得碩士學位後便返台療養身體，直到2016年第二次赴美，陸續獲得美國密西根大學法學碩士、博士學位。

他曾在接受專訪時透露，當時，有同學看上他擁有會計、法學背景，為他引薦世界銀行的高薪工作，不過，幾經思考後，仍選擇放棄這個難得機會，返回台灣，去年透過申請進入中研院法研所，同時也擔任地方政府身心障礙者權益保障推動小組委員，並為行政院人權保障推動小組提供意見諮詢。

陳俊翰說，他很喜歡《曾國藩日記》裡的一段話：「則遇憂患橫逆之來，當少忍以待其定」。「我不想讓這些限制，阻礙我去追求自己的理想跟目標」，他談及，「我覺得我算是很幸運的，所以我希望利用自己的能力，既然我有辦法讀到現在這樣的程度，有辦法到國外去學習這些經驗，我希望在未來的台灣，所有的障礙者都可以不用受到先天條件的限制，或是剛好運氣好，才有機會去實現自己的理想」。

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