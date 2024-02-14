熟人性騷占7成　新性平三法「保護被害人」3／8上路

▲台中去年共受理521件性騷擾案，以保護被害人為中心的新性平三法，3月8日上路。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

因應去（112）年發生一連串「Me Too」運動風潮，總統府8月16日公布修正以保護被害人為中心的性平三法，並將從113年3月8日施行。台中警方表示，統計去年共受理521件性騷擾案，強調政府的態度零容忍，性騷擾創傷不應被拖延或忽視，也呼籲受害者務必尋求協助。

台中市警察局婦幼警察隊統計，112年全年共受理521件性騷擾（含行政申訴）案件，被害人年齡以18至30歲佔44%最高，女性被害人佔90.5%；兩造關係以熟識佔70.1%最多；案發地點以辦公場所佔比14.2%最高；以趁機親吻、擁抱或觸摸胸、臀或其他身體隱私部位佔69%最高。

婦幼警察隊隊長許正懋表示，新修正性平三法（性騷擾防治法、性別平等工作法及性別平等教育法）上路，旨在強化「有效」打擊加害人的裁罰，增訂權勢性騷擾類型，對於因教育、訓練、醫療、公務、業務、求職或其他相類關係受自己監督、照護、指導之人，利用權勢或機會為性騷擾明確定義，並加重相關處罰。

此外，為完備「友善」被害人的權益保障，延長性騷擾申訴時效，一般性騷申訴時效為知悉事件起2年，自事件發生起5年；權勢性騷申訴時效為知悉事件起3年，自事件發生起7年；性騷若於未成年時發生，申訴時效為成年後3年，如果是雇主性騷，被害人得於離職後1年，自事件發生起10年內申訴。

許正懋說，統計發現性騷擾兩造關係多為熟識，甚至可能與工作、生活有緊密連結，因此更讓受害者不敢發聲求助，不僅對當事人身心造成極大的傷害，也讓社會充滿恐懼與不安。

婦幼隊表示，將會把性騷擾防治列為宣導重點，以提升民眾自主預防被害及相關法律常識，了解常見騷擾情境（陌生人搭話及靠近、搭乘大眾運輸工具）及救濟途徑，以減少性騷擾發生機會。