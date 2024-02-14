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新北嬤冬夜徘迴：我忘了怎麼回家　警載她繞遍大街小巷找到家人

▲▼ 新北嬤冬夜迷失街頭，警載她繞過大街小巷返家 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北嬤冬夜迷失街頭，警載她繞過大街小巷返家。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名79歲阿嬤，日前冬夜裡在泰山分駐所前走來走去，2員警見狀趕緊叫阿嬤到派出所坐下休息，阿嬤向警方表示，「我忘記怎麼回家？」警方打電話後發現阿嬤住所無人在家，員警最後用警車載著阿嬤在繞遍大街小巷，幸運在街上遇到焦急的阿嬤家人，結束這場走失驚魂記。

今年1月20日晚間8時許，新北泰山一名79歲阿嬤在冰冷的冬夜裡徘徊於泰山分駐所前，引起了當地巡邏員警的注意。當地2名員警見狀，立即上前關心，並邀請阿嬤到派出所休息。這名老年婦人看起來有些困惑，表情中充滿了迷茫。

阿嬤向警方坦言，忘記了回家的路，這使得員警們感到擔心，於是立即聯繫阿嬤的家人。不幸的是，打電話後發現阿嬤的住所沒有人在家，為了確保阿嬤的安全，員警決定啟動搜尋行動，用警車在市區的大街小巷進行搜索，希望能夠找到阿嬤的家人。

在繞了一段時間後，員警們幸運地在街上遇到了焦急尋找阿嬤的家人。這位阿嬤的家人表示，發現阿嬤失踪後，立刻報警尋找，沒想到警方的行動快速，將阿嬤安全帶回家。

新北市警方呼籲市民，尤其是年長者，如果有任何走失或危險的情況，應立即報警求助，以便及時得到協助，保障自身安全。

▲▼ 新北嬤冬夜迷失街頭，警載她繞過大街小巷返家 。（圖／記者戴上容翻攝）

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