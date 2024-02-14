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收假虛累累！5狀況睡不好「親戚關心」也上榜　按2穴道可助眠

▲▼打麻將的禁忌。（圖／CFP）

▲過年不少民眾都會麻將打通宵。（圖／CFP）

記者許宥孺／高雄報導

結束春節連假，面對工作、上學難免感到「虛累累」，不少民眾出現「收假症候群」有睡不好的問題。中醫師指出，在放假多日中，有4種狀況可能出現收假症候群，其中，親戚的關心也可能導致心理壓力，這時候可以按壓內關穴、神門穴10下有助於幫助入眠。

▲意凡馬光中醫診所醫師吳文泓。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲意凡馬光中醫診所醫師吳文泓。（圖／記者許宥孺翻攝）

意凡馬光中醫診所中醫師吳文泓表示，收假症候群一般指的是因放假多日生活作息改變，導致要收假上班後出現精神緊繃、睡眠不佳、注意力不集中、疲勞倦怠等症狀。

以下有4種症狀恐導致「收假症候群」：

飽過頭型
上班累了一星期終於放假了，周末總是與朋友相約大吃大喝，聚餐美食來者不拒，油膩及難消化的食物攝取過量，飲食不節造成消化不良，中醫常說：「胃不和則臥不安」，脾胃不和，濕熱內蘊，上擾心神，導致睡眠不佳，進而影響隔天精神及體力。

忙過頭型
工作繁重，到假日仍然疲勞倦怠，收假時容易失眠，淺眠多夢，這種情況屬於心脾兩虛，長期累積容易造成健忘、注意力不集中、胸悶、心悸等。

玩過頭型
連假總是與好友趴趴走，熬夜續攤到天亮，到了收假當天明明身體很疲倦，但精神卻很亢奮、睡不著覺。此時屬於陰虛火旺，眼乾酸澀、口乾舌燥、大便乾硬，甚至煩躁、身熱等，都是可能伴隨的症狀。

問過頭型
年節假期返鄉團圓，親戚的關心讓你難以招架、倍感壓力，以中醫的角度來看，可能造成肝鬱氣滯，導致失眠、心悸、情緒抑鬱、口乾口苦、消化不佳、疲勞倦怠等問題。

▲過年,團圓,拜訪,親戚,年夜飯,拜年,新年,慶祝,吃飯,春節,圍爐,示意圖。（圖／CFP）

▲對不少年輕人來說，親戚長輩過度的問候也是種壓力。（圖／CFP）

中醫師吳文泓表示，睡眠不佳為長期累積下來的後果，要從調整生活習慣開始，逐步改善睡眠問題。平時少吃辛辣烤炸食物，中午過後避免攝取咖啡、茶飲，睡前不滑手機、不看電視追劇、不處理讓情緒緊繃的工作事務，並適度做伸展活動，熱敷肩頸腰背等緊繃酸痛的部位，放鬆身心，準備入眠。

若常常睡不好，又有喝茶、咖啡的習慣怎麼辦？吳文泓中醫師表示，可以選擇無咖啡因的茶包，消化不佳、油膩飲食者，沖泡洛神荷葉茶，可以消食導滯、利濕消脂；壓力大、肝鬱氣滯、眼睛酸澀者，飲用枸杞菊花茶，可以疏肝解鬱、養陰明目。

此外，吳文泓中醫師也分享2穴道按摩可幫助入眠。內關穴及神門穴為失眠時中醫常用穴位，內關穴在前臂內側，距離腕橫紋中點三指處。神門穴在腕橫紋上，小指對下來的凹陷處。一次按壓10下，有稍微痠脹的感覺即可。
▲內關穴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲內關穴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲神門穴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲神門穴。（圖／記者許宥孺翻攝）

吳文泓中醫師強調，睡不好非一朝一夕造成，良好的生活習慣也需要持續培養，規律生活、避免長期處於高壓環境，並常保有愉快的心情，才是睡好覺的不二法門。

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