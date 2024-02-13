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理專兒盜領母親761萬！彰化婦要銀行連帶賠償　二審逆轉判免賠

▲▼賴婦為了幫理專兒子做業績，在聯邦銀行開戶，沒想到卻遭兒子盜領761萬元 。（圖／翻攝Google Map）

▲賴婦為了幫理專兒子做業績，在聯邦銀行開戶，沒想到卻遭兒子盜領761萬元 。（圖／翻攝Google Map）

記者吳佩蓁／彰化報導

彰化一名賴姓婦人為了幫在聯邦商銀擔任理專的兒子、廖男做業績，在該銀行開設帳戶，並將印鑑、存摺交給兒子保管，沒想到廖男竟趁職務之便，陸續盜領母親761萬元存款。賴婦認為銀行未確實建立監督機制，應與廖男連帶賠償她761萬元。一審法院判決，銀行及廖男應連帶給付賴婦304萬元，二審法官則認為，廖男是利用母子信賴關係盜領存款，與其執行職務無關，判銀行免賠，全案仍可上訴。

判決指出，賴婦主張，因廖男任職於聯邦商銀員林分行，她為幫助兒子提升業績，2000年7月21日在聯邦商銀開設帳戶，委由兒子辦理台幣定期存款，並將開戶印鑑及存簿交付給兒子保管，沒想到廖男竟利用職務上之機會，多次盜蓋她的印鑑提款，並以非法轉帳、擅自辦理定存質借、定存解約等方式，盜領她的存款約761萬元，並偽造存款明細，將她蒙在鼓裡，直到2019年她女兒發現帳戶內的存款僅剩6萬多元，被廖男盜領一空，她才知情。

賴婦認為，兒子任職銀行期間，利用職務之便，不法侵害她帳戶內的存款，導致她受有損害，而聯邦商銀則未確實建立確認、覆核及監督機制，對廖男之選任及監督有疏失，應負僱用人之連帶損害賠償責任，要求兒子及銀行應連帶給付她761萬8503元。

賴婦兒子、廖男則坦承犯行，表示存摺明細都是他偽造的，大部分都是用單一取款條，沒有存摺，請櫃員轉到他控制的戶頭。

聯邦銀行則辯稱，賴婦自從開戶後至2017年10月27日轉帳支出50萬元止，長達17年均未曾臨櫃辦理存提款事務，近百分之百授權廖男辦理，縱使認為銀行應負連帶損害賠償責任，亦應酌減至10％以下；且賴婦2019年就知道兒子盜領其存款，卻在2022年才提出訴訟，已罹於2年消滅時效。

一審法院逐一檢視賴婦帳戶中每筆交易明細，判決廖男與聯邦商銀應連帶給付賴婦304萬7401元。不過賴婦及銀行都不服提起上訴，賴婦主張，廖男與聯邦商銀應再連帶給付她457萬1102元，並追加備位聲明：聯邦商銀應給付賴婦761萬8503元。

台中高分院審理認為，賴婦自2000年開設該帳戶後，就未曾親自到銀行臨櫃辦理存提款事務，認為賴婦是基於母子信賴關係，多年來將廖男當成私人財務專員，委由其辦理存款、提款、匯款轉帳及轉定存等事務，因此，廖男盜用賴婦印鑑章及存摺領取款項，與其執行職務自屬無關，判決銀行免負連帶損害賠償責任，全案仍可上訴。

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