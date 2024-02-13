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高雄熟女新手摸八圈！槓上開花+三家通賠　狂嗨後突發心律不整慘了

▲▼過年,麻將,打牌,胡牌,賭博,春節,國粹,小賭怡情,聚賭,摸八圈,自摸,手氣,牌桌,聽牌,籌碼。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄熟女打麻將，結果突發心律不整慘了。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名熟女和親友打麻將時，憑著新手運槓上開花胡牌，三家通賠讓她爽到大笑，沒想到這一嗨卻慘了，事後心臟狂跳半小時，再加上頭暈胸悶，緊急去掛急診。醫生心電圖檢查診斷竟是突發心律不整，後續先以藥物治療，但預防發作仍需接受心導管電燒術。

58歲經營精品店鄭女士，無慢性病史，自訴青春期開始偶爾會心悸，隨著年紀情況越嚴重，從一、兩年發生1次幾秒，到現在一個月發生5、6次十幾分。心跳次數也從一分鐘100～120下到140～170下。不過由於症狀出現得快，消失得也快，因此鄭女並不以為意，也未就醫或服藥。

沒想到今年元旦和親友打麻將，一個槓上開花胡牌，三家通賠讓她大笑後發作，心臟狂跳了半小時，並有頭暈胸悶，在牌友催促下，趕緊去掛急診。

▲▼高雄熟女新手摸八圈！槓上開花+三家通賠，狂嗨後突發心律不整慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄熟女新手摸八圈！狂嗨後突發心律不整。（圖／記者賴文萱翻攝）

雖鄭女血壓正常，但經心電圖檢查才知道脈搏已經180下，醫生診斷她是「陣發性心室上心搏過速」，建議進一步作24小時心電圖檢測或住院作電氣生理學檢查，以找出造成心搏過速原因。後續以藥物乙型阻斷劑作治療，預防發作還需接受心導管電燒術。

阮綜合醫院心臟內科主治醫師何淵智指出，陣發性心室上性心搏過速是心律不整的一種，由於心房和心室間多了一條傳導路徑，可能因壓力情緒、酒精咖啡而引發迴路致使脈搏突然增快。

▲▼高雄熟女新手摸八圈！槓上開花+三家通賠，狂嗨後突發心律不整慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲阮綜合醫院心臟內科主治醫師何淵智。（圖／記者賴文萱翻攝）

平常沒發作很難藉由靜態心電圖判讀異常的路徑，當心搏過速時間持續過久，有可能導致呼吸喘、頭暈、胸悶等症狀，一般來說屬良性的心律不整，無生命危險。

何淵智說，正常心跳速率約一分鐘60～100下。心跳異常的快或慢，或不規則之心律都屬於心律不整，其誘發原因大致三項：1.心理：壓力即焦慮、憂鬱、興奮。2.生理：心血管心臟疾病、三高、甲狀腺亢進、電解質失衡等。3.外物：藥物濫用、咖啡因，菸酒、減肥藥等。

他呼籲，心律不整不可忽視或心存僥倖，一瞬間發生的事情後果難料，覺察心跳有異常，伴隨頭暈、胸悶胸痛就應該儘速就醫。當服用藥物的效用不彰，可以考慮接受經心導管電燒治療。只是，電燒後仍要控制危險因子，提防再度發生。

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