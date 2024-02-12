超商咖啡買2送2！開工、補班小確幸先收　情人節助攻優惠一次看

▲7-11開工優惠「咖啡買2送2」、情人節「買5送2」先筆記！（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

春節連續假期來到大年初三，緊接迎來初五西洋情人節、開工日；今（12）日超商搶先公布「開工、補班日優惠」，包括美式、拿鐵咖啡「買2送2」，指定明星商品下殺5折起；同時也推出多項情人節助攻商品！

初三北返人流陸續增加，7-ELEVEN在2/13前於門市推出「特大杯美式買1送1、特大杯拿鐵買2送1」；還有「特大杯四季春青茶、英式紅茶任選買1送1」，陪民眾度過開車或搭車的期間。同時即日起至2/14，持icash Pay、icash2.0支付還享「霜淇淋買1送1」。

▲7-11霜淇淋以三大方式支付，可享買1送1。（圖／業者提供）

而為了迎接即將到來的情人節、開工、補班日，7-11也搶先推出多項優惠，全台門市2/14～2/20推出「Back To Office」活動，CITY系列指定飲品大杯以上「任選第2杯半價」，包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡、氮氣系列等多項飲品，為開工民眾提振精神！

▲▼7-11推出多種開工優惠。（圖／業者提供）

不僅如此，2/14～2/17限時4天，7-ELEVEN再加碼推出「開工龍好運」活動，期間持三大支付工具（icah2.0、icash Pay、OPEN錢包），購買CITY系列、零食、糖果、啤酒、健美機能等五大類別商品，單筆滿222元現折22元、滿999元現折110元。

2/14～2/17更加碼祭出指定明星商品「最低下殺5折」，包括「CITY CAFE濃萃美式買2送2、CITY CAFE濃萃拿鐵買2送2、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買2送2、CITY TEA經典純奶茶買2送2」，還有「SWEETORY可可球系列買1送1、西雅圖盒裝咖啡全系列買1送1」等，這些組合優惠也可加入統一集團三大支付工具滿額立折活動。

而情人節也推出多款助攻商品，像是門市限定販售「進口空運紅色玫瑰花」，單支售價179元，來自哥倫比亞、厄瓜多空運進口玫瑰花，全程低溫保鮮運送，花型碩大立體飽滿、花瓣豐富多層次。另有多款精緻異國巧克力禮盒，首推「萊卡綜合精緻巧克力花禮禮盒」，同時「哈根達斯掌心玫瑰造型冰淇淋」同步開放預購，與情人一起享用最對味。

▲▼7-11情人節推出助攻商品。（圖／業者提供）

2/12~2/16期間，「OPENPOINT行動隨時取」也針對情人節，推出傳情飲品「買5送2」活動，讓消費者遠距離也能送禮。包括「CITY CAFE大杯熱卡布奇諾」、「CITY CAFE熱脆酷摩卡/熱焙烤榛果/熱太妃焦糖風味瑪奇朵」、「CITY CAFE蜂蜜拿鐵(冰/熱) 」、「 CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶」、「CITY TEA冰淇淋紅茶/統一布丁奶茶」每種組合全部「買5送2」，數量有限，售完為止。

▼7-11情人節多項飲品「買5送2」。（圖／業者提供）

另外，人氣速食摩斯漢堡針對開學、補班，也推出多項打氣優惠！2/15～2/29早餐「摩斯豬排堡+大杯冰紅茶」優惠價79元；而開工後第一個補班日，2/17當天全台門市「中杯摩斯咖啡買1送1」，MOS Order APP「安心取溫馨送」更加碼推出「中杯摩斯咖啡買10送10」，優惠價500元，限量1000組，讓補班不憂鬱！

▲▼摩斯漢堡開工開學優惠。（圖／業者提供）

