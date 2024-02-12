iPhone解鎖特斯拉更容易！　超寬頻精度更高「2款車適用」

▲特斯拉Model Y。（圖／翻攝自Tesla）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒AppleInsider報導，特斯拉車主未來使用iPhone解鎖車輛會更容易，特斯拉推出的超寬頻支援將改善應用程式體驗。

Tesla車輛的2024.2.3更新引入了對超寬頻通訊的支持，特別是與手機鑰匙一起使用。這項更新正在慢慢應用於車輛，對使用者的Tesla手機鑰匙功能方式產生了重大變更。

由於超寬頻能夠執行超出藍牙功能的高精度位置定位，因此它應該允許汽車檢測支援手機鑰匙的設備與其相關的位置。

雖然特斯拉確實使用手機鑰匙來解鎖車輛，但「Not a Tesla App」表示，汽車有時可能無法意識到駕駛的智慧型手機就在附近。通常情況下它會自動工作，但當它失敗時，它要求駕駛員解鎖手機並進入特斯拉應用程式才能解鎖。

使用超寬頻應該可以減少這些情況，並可以進一步增強體驗。例如，透過計算出多個駕駛者中的哪一個更接近車輛的駕駛側，可以調整駕駛者資料以符合該特定駕駛者。

一旦車輛上的韌體更新，車主就會在Tesla應用程式中發現一條升級手機鑰匙的通知。然後，他們需要授予該應用程式對超寬頻的存取權限，iPhone在「隱私與安全」下的「設定」應用程式中將其稱為「附近互動」。

並非所有Tesla都會獲得超寬頻支持，新Model 3和2023年Model X車型已確認可使用超寬頻。第一代Model 3和目前的Model Y型號目前不支援超寬頻。

目前特斯拉本來就有遠端操控的功能，不只可以解鎖還可以移動車輛，不過這次升級更上一層樓，解鎖有望更加便利，同時兼具果粉與特斯拉迷身份的消費者有望得到更好的體驗。