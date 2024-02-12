「最想砍唐鳳數發部預算！」　徐巧芯第1志願鎖定國防委員會

▲國民黨新科立委徐巧芯。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2月1日立法院將迎接第11屆的立法委員，再分屬到8個委員會進行審查法案、專案報告等。國民黨新科立委徐巧芯受訪時表示，自己的第一志願就是國防外交委員會，還有NCC、數位發展部，因為她認為，這幾個部門是最值得去跟他們對話，也是大家有最多疑惑的，所以未來的方向就是針對這四個部門進行強力監督。

面對國會新戰場，徐巧芯表示，真的很想要進入國防外交委員會，是否是想聚焦潛艦國造、軍購案等議題？徐巧芯說，首要質詢選前的「國家級衛星警報」發送，除究責國防部簡訊誰發的？還有第一個時間寫飛彈，下次衛星發射還會不會傳簡訊？她也說，民意代表監督政府是天經地義，選民有知的權利，執政黨卻不告訴人民真相，未來她也會強力監督政府，持續追蹤高端疫苗合約。

當然，也必須談到潛艦國造的問題，徐巧芯指出，當時說舉辦下水典禮但是到現在都還沒有下水，那請問現在進度到底如何？經歷郭璽的事件後，還要編列這麼多預算嗎？裡面有沒有人謀不臧的問題？這些都應該要給人民一個答案，都一定要查清楚。

徐巧芯進一步指出，再來是外交部，這些年有很多大外宣、大內宣，問題是實際上的外交成果卻是不斷在斷交，外交部長吳釗燮現在被講成為斷交部長之後，到底他有沒有能力可以去改善外交關係？還有區域穩定、和平發展的部份，比如選前把衛星說成飛彈、把防空說成是空襲，為什麼會犯下這麼大一個錯誤？所以這些都要持續去追查。

至於最想推哪個法案？徐巧芯則說，其實目前在關注《國家機密保護法》，因為過去八年可以看到政府把所有對他們不利的資訊列為國家機密，這其實是違反《國家機密保護法》第五條，裡面有提到的國家機密應以最小範圍而為之，但現在政府擴權，不是以最小範圍而為之，是以會被民眾或是立法院發現哪裡做不好，然後就將之列為國家機密，所以未來希望推動一個法制化的修法，制定更清楚的依據，什麼東西可以列為國家機密、什麼東西不能，都要有更清楚的規範。

如果能砍，最想砍哪個部會的預算？徐巧芯笑說，應該是唐鳳的數發部，因為他們完全沒有什麼建樹，打詐打到現在，全國人民被詐騙的數額還是不斷地往上攀升，唐鳳除了點麵線的APP之外還做了什麼？拿了這麼多預算，包含特別預算200多億，那請問唐鳳除了出國之外，真的有做什麼對台灣人民福國利民的政策嗎？既然沒有那就砍數發部的預算。

至於民眾黨成為立法院的關鍵少數，徐巧芯強調，重點是國民黨要站穩腳步，「該競爭就競爭、該合作就合作」，這樣一個脈絡下來，就能夠讓藍軍的選民比較團結與集中。

