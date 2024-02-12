　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「最想砍唐鳳數發部預算！」　徐巧芯第1志願鎖定國防委員會

▲▼蔣萬安與北市8名立委候選人抽號次，徐巧芯。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨新科立委徐巧芯。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2月1日立法院將迎接第11屆的立法委員，再分屬到8個委員會進行審查法案、專案報告等。國民黨新科立委徐巧芯受訪時表示，自己的第一志願就是國防外交委員會，還有NCC、數位發展部，因為她認為，這幾個部門是最值得去跟他們對話，也是大家有最多疑惑的，所以未來的方向就是針對這四個部門進行強力監督。

面對國會新戰場，徐巧芯表示，真的很想要進入國防外交委員會，是否是想聚焦潛艦國造、軍購案等議題？徐巧芯說，首要質詢選前的「國家級衛星警報」發送，除究責國防部簡訊誰發的？還有第一個時間寫飛彈，下次衛星發射還會不會傳簡訊？她也說，民意代表監督政府是天經地義，選民有知的權利，執政黨卻不告訴人民真相，未來她也會強力監督政府，持續追蹤高端疫苗合約。

當然，也必須談到潛艦國造的問題，徐巧芯指出，當時說舉辦下水典禮但是到現在都還沒有下水，那請問現在進度到底如何？經歷郭璽的事件後，還要編列這麼多預算嗎？裡面有沒有人謀不臧的問題？這些都應該要給人民一個答案，都一定要查清楚。

徐巧芯進一步指出，再來是外交部，這些年有很多大外宣、大內宣，問題是實際上的外交成果卻是不斷在斷交，外交部長吳釗燮現在被講成為斷交部長之後，到底他有沒有能力可以去改善外交關係？還有區域穩定、和平發展的部份，比如選前把衛星說成飛彈、把防空說成是空襲，為什麼會犯下這麼大一個錯誤？所以這些都要持續去追查。

至於最想推哪個法案？徐巧芯則說，其實目前在關注《國家機密保護法》，因為過去八年可以看到政府把所有對他們不利的資訊列為國家機密，這其實是違反《國家機密保護法》第五條，裡面有提到的國家機密應以最小範圍而為之，但現在政府擴權，不是以最小範圍而為之，是以會被民眾或是立法院發現哪裡做不好，然後就將之列為國家機密，所以未來希望推動一個法制化的修法，制定更清楚的依據，什麼東西可以列為國家機密、什麼東西不能，都要有更清楚的規範。

如果能砍，最想砍哪個部會的預算？徐巧芯笑說，應該是唐鳳的數發部，因為他們完全沒有什麼建樹，打詐打到現在，全國人民被詐騙的數額還是不斷地往上攀升，唐鳳除了點麵線的APP之外還做了什麼？拿了這麼多預算，包含特別預算200多億，那請問唐鳳除了出國之外，真的有做什麼對台灣人民福國利民的政策嗎？既然沒有那就砍數發部的預算。

至於民眾黨成為立法院的關鍵少數，徐巧芯強調，重點是國民黨要站穩腳步，「該競爭就競爭、該合作就合作」，這樣一個脈絡下來，就能夠讓藍軍的選民比較團結與集中。
 

ET快訊
痛到睡不好！男常搬重物手舉不起來　竟是「肩膀長石頭」
晚上外出購物！苗栗女跨越雙黃線遭撞飛　腦漿四溢慘死
郭彥均年前驚開刀！忍痛3個月曝病況
200人被丟包富國島「傻等沒車接」　年代旅遊道歉
初四「接神」7禁忌！　1地點勿裸體
放煙火釀大樓起火　屋主氣炸報警
米可白返鄉賣餅遭嫌「一臉不爽」！　親吐心聲
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「最想砍唐鳳數發部預算！」　徐巧芯第1志願鎖定國防委員會

把蔡英文接回家！張惇涵曝拍攝幕後：國安會秘書長也來了「很安全」

2026選嘉義市長未鬆口　張啟楷巧遇黃敏惠！同框參拜發紅包

盼成為北海岸最強推手！　廖先翔進立院鬆綁法令讓土地使用更彈性

「大家說我們長很像」　蕭美琴尋人：我們來合照！

Kolas Yotaka有感而發喊「休息需要勇氣」　談下一步：不一定從政

拜年遇親戚問「結婚沒？」　賴清德10哏圖破解春節靈魂拷問

侯友宜初三新北參拜祈福發福袋　暖心民眾回贈人蔘液補充元氣

春節到期罰單繳費延長2／15　新北交裁處：多利用行動支付

堅持春節送米！「國民岳父」談幼年貧苦淚崩　林國成進國會服務勞工

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

半夜傳超大敲門聲打開都沒人　監視拍下「虎斑貓客」來拜年

聚會喝酒遊戲平手加半杯　網：喊過九杯半

大阪銷魂泡泡浴台人5天8次　老司機曝極樂關鍵：超殘廢

「最想砍唐鳳數發部預算！」　徐巧芯第1志願鎖定國防委員會

把蔡英文接回家！張惇涵曝拍攝幕後：國安會秘書長也來了「很安全」

2026選嘉義市長未鬆口　張啟楷巧遇黃敏惠！同框參拜發紅包

盼成為北海岸最強推手！　廖先翔進立院鬆綁法令讓土地使用更彈性

「大家說我們長很像」　蕭美琴尋人：我們來合照！

Kolas Yotaka有感而發喊「休息需要勇氣」　談下一步：不一定從政

拜年遇親戚問「結婚沒？」　賴清德10哏圖破解春節靈魂拷問

侯友宜初三新北參拜祈福發福袋　暖心民眾回贈人蔘液補充元氣

春節到期罰單繳費延長2／15　新北交裁處：多利用行動支付

堅持春節送米！「國民岳父」談幼年貧苦淚崩　林國成進國會服務勞工

陸專家稱2024年望出現生育高峰！　網吐槽：把12生肖全改龍

3星座桃花滿滿　有機會邂逅真愛甜蜜到白頭

郭彥均年前驚開刀！　忍痛3個月「膝蓋軟得跟豆腐一樣」曝病況

龍年2生肖犯太歲　命理師曝轉運方法

200人被丟包富國島「傻等沒車接」　年代旅遊道歉：調車花較長時間

穿深色衣晚上外出購物！苗栗女跨越雙黃線遭撞飛　腦漿四溢慘死

「最想砍唐鳳數發部預算！」　徐巧芯第1志願鎖定國防委員會

2024泰國BL劇竟有ABO！大陸禁播賣給它拍…視帝+娛樂公司點頭轉彎

身障男又罹心臟病生活不易　基隆警助申請社會資源補助救急

過年放煙火釀大樓8F起火！陽台磁磚燒爆慘狀曝　屋主氣炸報警

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

蔡英文初三拜年發文「在路上」　網友心疼：居然還在等...

陳佩琪：要不是有黃珊珊　民眾黨搞不好瀕臨滅黨

陳佩琪：柯文哲的人生已徹底檢討

拜廟走春民眾喊「總統我愛你」　蔡英文：讓我有一點害羞

高嘉瑜憶選戰點滴嘆「自作孽」　不解基進作法「政黨重心竟是攻擊我」

選北市長起手式？2天狂掃25間宮廟　黃珊珊：是多年來的習慣

拜年遇親戚問「結婚沒？」　賴清德10哏圖破解春節靈魂拷問

與韓國瑜當同學　黃捷坦然面對「年輕」標籤

藍備戰2026市長固守疆土　新北、台中、花蓮「這些立委」有望接棒

蔡壁如指他用人有問題　柯文哲噹媒體：每天挑撥離間

陳俊宇第一志願　鎖定交通委員會

會開直升機又會開帆船！　音樂博士林倩綺進立院修文化法案

Kolas Yotaka有感而發喊「休息需要勇氣」　談下一步：不一定從政

談幼年貧苦淚崩　林國成進國會服務勞工

更多熱門

相關新聞

選北市長起手式？2天狂掃25間宮廟　黃珊珊：是多年來的習慣

選北市長起手式？2天狂掃25間宮廟　黃珊珊：是多年來的習慣

民眾黨立委黃珊珊大年初一、初二一連走訪25間宮廟，引來外界猜測是否有意再戰台北市長，先為選舉鋪路。對此，黃珊珊表示，這是她多年來的習慣，「大家都想多了」。

連勝文檢討歌老難共鳴　侯友宜這樣說

連勝文檢討歌老難共鳴　侯友宜這樣說

初二女兒沒回家　侯友宜思念：送妳一只平安御守代替愛的千言萬語

初二女兒沒回家　侯友宜思念：送妳一只平安御守代替愛的千言萬語

柯文哲把李多慧列美女排行第一！　看到陳佩琪：我不敢放在上面

柯文哲把李多慧列美女排行第一！　看到陳佩琪：我不敢放在上面

共軍過年持續擾台　8枚空飄氣球創單日數量新高

共軍過年持續擾台　8枚空飄氣球創單日數量新高

關鍵字：

國民黨徐巧芯唐鳳立法院

讀者迴響

熱門新聞

即／台中驚傳砍人！長期噪音擾人　頭頸慘中3刀

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

B奶人妻穿洋裝「婆婆嫌太露」　網傻：看得到奶頭

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

即／台語歌手閃狗自撞　車輛翻覆起火

阿虎欠巨債「睡覺不敢闔眼」！

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

三上悠亞台灣行「1舉動觸法」！　拍美照上傳IG恐罰5萬

鹽酥雞店沒人！他夾完「下一幕崩潰」：好想落跑

更多

最夯影音

更多
台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了
櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面