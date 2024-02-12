甩「老人黨」包袱！朱立倫扮瑪利歐　與藍委PK打電動竟獲勝

▲朱立倫與不分區立委PK熱門電玩遊戲。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

科技日新月異，過年除了流行走春之外，如果不想出門人擠人，現在更多了全新選擇，就是與親朋好友聚在一起「打電動」！國民黨主席朱立倫初三就與國民黨不分區立委「寶博士」葛如鈞、「二條線閨蜜」陳菁徽以及青年團副團長黃騰憲一起PK電玩，展現貼近潮流與年輕活力的一面。

朱立倫與青年朋友黃騰憲一隊、不分區委員組一隊，互相在遊戲中較勁。首先朱立倫成為瑪利歐與大家一起 PK「瑪利歐派對」裡面的各種小遊戲，只見朱立倫在「敲敲打打土撥鼠」中一直暴打，陳菁徽在「抽抽桌巾」中超用力的移動手把抽桌巾，葛如鈞在「高舉插畫版」中展現強力自信，究竟誰能夠成為「最佳表演者」，贏得這場比賽的勝利？

隨後，朱立倫等人一起玩號稱「破壞百萬友情」的派對遊戲《Pico Park》，大家各自操控屬於自己的方塊貓，要迅速完成每個關卡的指定條件，才能取得鑰匙破關，究竟誰的方塊貓疊的最高？誰的方塊貓能在畫布上著下最多的色彩？朱立倫居然在連自己都搞不清楚的狀況下莫名其妙的贏了。

朱立倫最後表示，勝負是一時的，大家一起玩遊戲、「團結真有力」才是重點，也要祝福大家「龍舞探吉」！