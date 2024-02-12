穿深色衣晚上外出購物！苗栗女跨越雙黃線遭撞飛　腦漿四溢慘死

▲穿著深色衣服行人穿越馬路，遭車輛撞擊，送醫後傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者劉人豪／苗栗報導

2023年苗栗市中華路發生一起死亡車禍，邱姓女駕駛開車載著小朋友行經中華路時，撞上一名穿越雙黃線過馬路的61歲萬姓女子，萬女被撞後爆頭腦漿四溢傷重不治，苗栗地方法院依過失致人於死罪，判處有期徒刑6月，緩刑2年。

該起事故發生於2023年1月31日晚間6點50分許，61歲的萬女在事故地點由東往西步行穿越中華路，遭到由41歲邱女由北往南行駛的自小客車撞擊，頭顱破裂、全身多處擦挫傷及骨折，經送醫後還是傷重不治。

苗栗市北苗里前里長劉俊毅當時表示，車禍就在他家門口發生，萬女可能是要去對面賣場買東西，當時燈光昏暗，可能沒有注意到兩方來車橫越馬路，剛好就被自小客車迎面撞上，傷勢嚴重腦漿四溢。

判決書出，邱女駕駛自用小客車，沿苗栗縣苗栗市中華路往義民街方向行駛，此時萬女亦疏未注意中華路與中華路96巷處設有人行天橋，不得在其100公尺範圍內穿越道路，而步行穿越中華路至車道前方，因邱女疏未注意車前狀況，因而不慎撞擊萬女，致使萬女彈飛倒地，並受有顱骨開放性骨折、右側小腿開放性骨折之傷害，經醫護人員獲報到場緊急送醫救治後，仍因頭部外傷合併顱内出血、腦挫傷，最終導致中樞神經性休克，於2023年1月31日21時31分許傷重不治死亡。

法院認為，邱女駕駛汽車上路，本應遵守相關交通法規，以維護交通安全，並確保自身及其他用路人之生命、身體及財產法益，竟疏未注意其應負之注意義務，致使本案交通事故發生，並造成萬女死亡，萬女家屬因此承受無法彌補之創痛，兼衡萬女就本案交通事故發生亦有過失責任，且邱女於審理期間已與萬女家屬達成調解並給付全數賠償金，苗栗地方法院依過失致人於死罪，處有期徒刑6月，緩刑2年。可上訴。