女友當助理！每晚跟主管「在公司聊天吃飯」　他震驚：潛規則嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者趙于婷攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友無奈表示，女友在一間公司當經理的助理，雖然福利很好，不過每天都會在公司待超晚，也不算加班費，原本他還會傻傻等待，後來才知女友都跟主管邊吃邊聊天，再加上女方態度越來越冷淡，讓他充滿危機感，也不禁懷疑「當助理真的有潛規則嗎？」

網友在論壇zuvio提到，「我女友現在在一間公司當經理的助理，薪水雖然沒有很高，不過福利蠻好的，常常有出去吃餐廳的機會，或是免費電影票；但是她每天都在公司待到超晚，也不算加班，讓我每次都等超久的。」

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詭異的是，女友後來透露，所謂的「加班」並非工作，而是經理跟老闆會叫很多好吃的東西，然後他們就邊吃邊聊工作或純聊天。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

原本網友尚能說服自己放寬心，直到女友生日那天，他不得不懷疑有問題，「她都說在公司不是加班，就是跟主管們一起聊天吃飯，為什麼生日不跟我一起過呢？我真的很納悶，回來後我給她蛋糕驚喜，也沒解釋為何不跟我一起去慶祝吃大餐，不過我還是幫她吹蠟燭、唱歌，結果她卻跟我說很飽，可不可以不要吃，一切都變得很冷淡就是了......。」

對此，網友們一面倒認為，兩人可以分手了，「感覺差不多要掰了」、「下面一位」、「分吧」。