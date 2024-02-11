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大陸 大陸焦點 特派現場

月經每月來3次！女大生每天小便20次險不孕　就醫一查：腦長腫瘤

高中女學生月經每月來3次，每天小便20次險不孕。（示意圖／翻攝自pexels）

▲女大生從高中起每月月經來3次。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

大陸廣州有一名女大生，自高中起每月來2至3次月經，每天小便1、20次，豈料1年前，竟被檢查出，腦部有個鵪鶉蛋大小的垂體瘤，還有可能造成不孕不育。對此，醫生提醒，女性在出現經期嚴重不規律時應要儘早就醫檢查。

根據《江蘇新聞》報導，21歲女大生自高中起每月來2至3次月經，每天小便1、20次，但卻未及時就醫檢查，未料1年前，她的雙眼出現重影，最近左眼視力僅剩光感。經檢查發現，腦部竟有個鵪鶉蛋大小、3公分左右的垂體瘤。所幸術後，女子的各項指標恢復正常。

對此，醫生表示，垂體瘤會導致女性患者月經紊亂，甚至不孕不育，並且壓迫視神經等，呼籲女性在出現經期嚴重不規律時要儘早就醫檢查。

垂體瘤又稱垂腺瘤，是發生於腦下垂體的腫瘤，70%為厭色細胞瘤，其次為嗜酸細胞瘤和混合瘤，嗜鹼細胞瘤較罕見。其分成功能性腺瘤及非功能性腺瘤。成功能性腺瘤的症狀有巨人症、肢端肥大、庫欣氏症候群、甲狀腺功能亢進，非功能性腺瘤則有視力模糊、頭痛、水腦症、睡眠品質不佳、食慾不佳、情緒異常、不孕症、陽萎等。

據臺大醫院指出，大部分有症狀與少部分無症狀的垂體腫瘤需要以手術、藥物、放射線等方式單獨或合併治療，期使內分泌功能與視力恢復正常、腫瘤根除或其生長受到抑制。開刀的治療方式包括開顱與經鼻兩種途徑，目前主流方式採用內視鏡經鼻的微創手術。  

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