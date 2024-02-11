遠離陰宅天斬煞！購房「8大風水禁忌」全都看

▲購屋要避免入住曾經有特殊用處的房子。（示意圖／unsplash）



記者鄒鎮宇／綜合報導

房屋風水一直是買房時被重視的因素，而建商也努力打造風水好的房子。那麼，住房應該注意哪些風水禁忌呢？以下是買房時的8大風水要點：

1. 避免居住陰宅

風水學中的陰宅，指的是容易聚集陰氣的地方，如曾是屠宰場或刑場等，這類房屋可能招來不必要的鬼魅幽魂，影響居住者的運勢和健康。

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2. 房屋不宜面對樓縫

兩座高樓相對，中間有窄窄的樓縫形成天斬煞，可能影響運勢和健康，建議避免房屋正面朝向天斬煞。

3. 避免入住曾有特殊用處的房子

避免選擇曾經有不好用途的房子，如停屍間、監獄、神壇等，因為這些用途會在屋子留下不好的氣場。

4. 不要買地勢過於低的房子

房屋容易淹水的地方，如沿海地區或容易受颱風影響的地方，需謹慎考慮，以免帶來嚴重的災情。

5. 避免購買懸空的單位

避免選擇懸空的單位，這種居住環境容易帶來不安和心神不寧的感覺。

6. 注意屋頂造型，避免三角形

避免購買屋頂成三角形造型的房子，這在風水上被視為「寒肩煞」，容易導致財氣不聚。

7. 房屋建築體過於奇特應避免

選擇格局方正、中規中矩的建築，這是風水上認為好的房子。

8. 鐘錶不宜對門

不宜在門口擺放鐘錶，因為開門見鐘可能影響運勢，應選擇其他位置擺放。