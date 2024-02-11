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龍年覓良緣！命理師曝：１生肖桃花旺、感情多姿多采

▲▼ 。（示意圖／取自pexels）

▲命理師楊登嵙分析12生肖未來一年的愛情路。（示意圖／取自pexels）

記者白珈陽／台中報導

百年修得同船渡，千年修得共枕眠，在茫茫人海之中尋覓屬於自己的另一半，是每位單身男女的深切渴求。命理師楊登嵙分析12生肖未來一年的愛情運勢，結果屬雞者桃花運旺、生肖羊社交活動頻繁；但生肖龍、狗者，今年感情路步步艱辛。

生肖龍：★★☆☆☆
正在戀愛的情侶，感情容易發生問題，受太歲影響，情緒波動較大，相處間要小心謹慎，千萬不可意氣用事，以免一時衝動而讓感情破裂，有問題要溝通，互相體諒遷就，人緣容易有口角，必須盡快改善人際關係。

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生肖蛇：★★★☆☆
今年桃花運較弱，即使出現桃花也多爲霧水桃花，難有結果。受【寡宿】影響，感情上容易出現孤單落寞的現象，容易與戀人發生口舌矛盾，生活中彼此要互相包容，多增加溝通，才能維持原有的良好關係。今年感情易出現問題的月份，是農曆二月、三月、及六月份，遇事必須沈著冷靜處理，以免勞燕分飛。

生肖馬：★★★☆☆
對朋友及伴侶要求苛刻，容易引起對方不滿，若不注意及時加以改善，今年便會形影單只；此外感情思想必須看開些，得失隨緣，切勿太執著。感情容易發生矛盾的月份，是農曆三月及五月，期間彼此要互諒互讓，以免後悔莫及。

生肖羊：★★★★★
今年會有不少機會接觸異性，社交活動比較頻繁。但受【寡宿】影響，多數 爲擦肩而過，真正能發展爲知己伴侶的少之又少，一切只能隨緣，切勿強求。對於已有伴侶的人士，今年農曆二月、八月、及十二月份必須小心維繫，慎防感情出現危機。

生肖猴：★★★★★
今年感情尚可，三合爲好合之象，已在熱戀中的男女，不妨考慮在今年結婚；未有對象者，可主動去爭取；但受【白虎】影響，情侶或夫妻間容易受外人挑撥離間而影響感情，遇事宜多加溝通，尋找其根源把問題解決，不至於影響雙方的感情幸福。今年農曆三月、四月、及八月份桃花運尚可，應把握良機向新一步發展。

生肖雞：★★★★★
今年桃花運頗旺，對單身人士而言，可在今年展開追求，極易與心上人共譜婚緣，而對於談戀愛已久的人，則適宜結婚。特別在春夏季之間，感情會多姿多彩，正是締結良緣的好時機，有望修成正果，抉擇方面切勿拖泥帶水，以免誤己誤人。

生肖狗：★★☆☆☆
今年情緒起伏不定，波動較大，感情上亦變幻莫測，難以捉摸。未有伴侶者，今年好於幻想，追求完美，但終歸美夢成空；已有伴侶者，則應互諒互讓，避免一時衝動而使感情破裂，小心維繫，勿對愛侶諸多挑剔，遇事多互相包容，以免追悔莫及。

生肖豬：★★★★☆
今年桃花運尚佳，對於單身人士能從身旁的異性中覓得心儀對象，宜好好把握；而已婚人士則小心因犯婚外桃花而影響夫妻感情。今年農曆正月、二月、十月、及十一月份期間感情進展較順利；農曆三月、及五月份感情容易 無風起浪，彼此間要多加包容。

生肖鼠：★★★★☆
有戀愛對象者，不妨採取攻勢。但受【華蓋】影響，今年情緒波動甚大，時有喜怒無常，謹記勿義氣用事，否則必定感情破裂，飽嘗失戀之苦。與人交流注意口角，較難找到知心好友！防三角戀愛，女人要自保名節，男人應防家庭破碎，會被小人暗害，得不償失。

生肖牛：★★★★☆
今年感情狀況，陽盛陰衰，男泰女否；對男性較爲有利，女性則平平；今年男性而言，未談戀愛的可多留意身旁的女性，有機會找到伴侶，正在談戀愛者，可以談婚論嫁了；至於女性，感情則屬平淡而論，宜守不宜攻。應防外桃花，盡量少接觸，有夫有妻之異性。

生肖虎：★★★☆☆
今年桃花運很弱，與異性難以投緣，頗多爭執。若想避免感情破裂，切勿意氣用事，否則便會讓第三者有機可乘，終究後悔莫及！今年感情最易出現問題的月份，是農曆的一月，三月及十一月，必須提高警惕。

生肖兔：★★★★☆
今年感情上會出現一些意外的情緣，但多爲霧水桃花，千萬不可陷入太深，以免誤己誤人，對于單身人士，感情上要隨緣而至，不可強求!情緒波動較大，極易因小事而爭執矛盾，情侶間要互諒互解，才能維持良好的感情關係。
 

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