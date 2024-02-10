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社會 社會焦點 保障人權

過年圍爐愛注意！噎到請用「哈姆立克法」搶救

▲▼哈姆立克急救法。（圖／記者黃彥傑翻攝）
▲民眾如噎到，可用哈姆立克法做急救。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑／台北報導

過年期間，民眾餐餐都是豐盛佳餚，加上親友聚餐必定享用美食，大家在歡樂之餘也要當心發生噎到的意外。據統計，北市去年共計發生28件因異物梗塞送醫急救之案件，消防局呼籲，不要輕忽食物噎到的風險，嚴重可能呼吸困難甚至死亡，身邊的家人若能即時急救，將能挽救寶貴生命，避免悲劇發生。

消防局指出，當民眾意識清醒、輕度哽塞時，應鼓勵他咳嗽和用力呼吸，絕不要去干擾病人自發性的咳嗽和出力呼吸，若異物仍無法取出，就採取「哈姆立克急救法」急救。

▲▼哈姆立克急救法。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲「哈姆立克急救法」以環抱患者並戳腹排除，或是到患者身後，使雙腳成弓箭步，一手握拳推擠。（圖／記者黃彥傑翻攝）

當患者用手握住喉嚨，說不出話時，應立即詢問患者「你噎到了嗎？」，若患者點頭表示或沒有說話時，嘗試以環抱戳腹排除，或是到患者身後，使雙腳成弓箭步，一手握拳（大拇指與食指形成拳眼，面向患者腹部）放於患者上腹部正中線，位置稍高於肚臍，另一手抱住就位的拳頭，雙手用力向患者的後上方快速重複推擠。

▲▼哈姆立克急救法。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲「哈姆立克急救法」以環抱患者並戳腹排除，一手握拳推擠。（圖／記者黃彥傑翻攝）

若異物無法排除且患者意識喪失癱在施救者身上時，首先應請旁人協助撥打119求救，同時弓箭步的後腳往後退，小心迅速將患者仰躺於地上，查看口腔有無可掏出的異物，若發現病人口腔內有可見的異物時，先嘗試以手指清除，若已被手指清除後或無可見的固體異物時，立刻確認患者呼吸狀況，若胸部沒有起伏，應立即給予胸部按壓30次（約1秒鐘2下的速率），並目視是否有異物排出或阻塞解除的現象，持續重複以上步驟，直到阻塞解除患者恢復呼吸或急救人員接手為止。

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