過年熬夜打麻將全身痠痛！按這些穴位可緩解再戰　塞車後遺症也行

▲肩頸痠痛–風池穴（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

現代人3C不離手，滑手機、追劇、打電動，維持久坐不動的姿勢，肩頸容易出問題，也常造成腰肌勞損發炎，可說是文明病了；而逢年過節返鄉造成的交通堵塞，也常令民眾腰酸背痛，甚至臀部疼痛、膝痛、下肢浮腫，甚至是熬夜打麻將。

其實預防痠痛，最重要的就是多休息、變換姿勢，可以設置鬧鐘，每三十分鐘起身活動，並且盡可能讓自己維持良好的姿勢，例如適當的桌椅高度較能維持好姿勢。若需長途開車、搭車，則盡量避免穿著緊身衣物，可減少血液循環不良的情況。此外，也可以適度做足部運動，將腳背上勾、下踩，或腳趾抓地再放鬆，這些動作可讓小腿肌肉收縮伸展，促進末梢循環。久坐後，可適度抬腿，使血液回流。

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中醫可以如何緩解這些久坐造成的筋骨痠痛呢？以下提供幾個穴位，適度按摩有助於促進血液循環、解除痠痛疲勞。

一、肩頸痠痛

風池穴：沿耳後乳突邊緣向後滑動，可在枕骨下、斜方肌外側摸到一凹陷處，可促進頭部血液循環，有效紓解肩頸的各種酸痛。

肩井穴：位於肩外側緣和大椎穴之中間點，主治頭項強痛，肩背疼痛，可舒緩肩頸肌肉，改善落枕、肩頸僵硬。

天宗穴：位於肩胛骨的正中間，可舒緩胸內氣滯、緩解肩關節發炎、肩頸痠痛、落枕、手臂痠痛無力。



▲肩頸痠痛–天宗穴（圖／記者吳世龍翻攝）

二、腰痠背痛

環跳穴：環跳就是站立時夾緊屁股，屁股會出現的凹陷處，可利腰腿，腰臀痛、髖關節痛及衍生的下肢痠痛皆可應用。

風市穴：在站立時手掌貼於大腿，中指指尖所擺放的位置，可治膝痛、腰痛、腿腳乏力等

委中穴：在膝後中間位置，功效為舒筋、利腰腿，能應用於急性腰痛、腰脊僵硬、膝痛。

後谿穴：在手握拳後小指旁最突出掌紋肉上，後谿清熱舒筋、通督脈，能緩解脊椎相關的疼痛症狀。

▲腰痠背痛–委中穴（圖／記者吳世龍翻攝）

三、促進下肢血液循環、改善腿部疼痛

血海穴：血海穴的位置在膝部內側上方約3指位置，主治血證，可調血清血，宣通下焦，與其他穴位配合可緩解膝痛。

梁丘穴：在膝部外側上方約3指位置，可治膝痛、膝不得屈伸、腰腳痛等。

陽陵泉穴：在小腿外側上緣外側，可摸到突出的腓骨，稍往前些的凹陷處即是，可舒筋健膝，膝關節痛、踝關節扭傷、落枕皆可應用。三陰交穴：位於內腳踝尖，向上約4指幅的凹陷處，可調血病、通氣滯、疏通下焦經絡。

▲促進下肢血液循環、改善腿部疼痛–血海穴（圖／記者吳世龍翻攝）

除上述穴道以外，當然亦可按摩或熱敷局部痛點。揉按穴位時也要注意，不可過度用力或按摩過久，有時過度揉按反而會造成局部發炎，會更加疼痛。若有休息及按摩無法改善的疼痛，建議諮詢中醫師，尋求適當的醫療方式。