　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年熬夜打麻將全身痠痛！按這些穴位可緩解再戰　塞車後遺症也行

▲▼中醫可以如何緩解這些久坐造成的筋骨痠痛呢？以下提供幾個穴位，適度按摩有助於促進血液循環、解除痠痛疲勞。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲肩頸痠痛–風池穴（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

現代人3C不離手，滑手機、追劇、打電動，維持久坐不動的姿勢，肩頸容易出問題，也常造成腰肌勞損發炎，可說是文明病了；而逢年過節返鄉造成的交通堵塞，也常令民眾腰酸背痛，甚至臀部疼痛、膝痛、下肢浮腫，甚至是熬夜打麻將。

其實預防痠痛，最重要的就是多休息、變換姿勢，可以設置鬧鐘，每三十分鐘起身活動，並且盡可能讓自己維持良好的姿勢，例如適當的桌椅高度較能維持好姿勢。若需長途開車、搭車，則盡量避免穿著緊身衣物，可減少血液循環不良的情況。此外，也可以適度做足部運動，將腳背上勾、下踩，或腳趾抓地再放鬆，這些動作可讓小腿肌肉收縮伸展，促進末梢循環。久坐後，可適度抬腿，使血液回流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中醫可以如何緩解這些久坐造成的筋骨痠痛呢？以下提供幾個穴位，適度按摩有助於促進血液循環、解除痠痛疲勞。
一、肩頸痠痛
風池穴：沿耳後乳突邊緣向後滑動，可在枕骨下、斜方肌外側摸到一凹陷處，可促進頭部血液循環，有效紓解肩頸的各種酸痛。
肩井穴：位於肩外側緣和大椎穴之中間點，主治頭項強痛，肩背疼痛，可舒緩肩頸肌肉，改善落枕、肩頸僵硬。
天宗穴：位於肩胛骨的正中間，可舒緩胸內氣滯、緩解肩關節發炎、肩頸痠痛、落枕、手臂痠痛無力。
▲▼中醫可以如何緩解這些久坐造成的筋骨痠痛呢？以下提供幾個穴位，適度按摩有助於促進血液循環、解除痠痛疲勞。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲肩頸痠痛–天宗穴（圖／記者吳世龍翻攝）

二、腰痠背痛
環跳穴：環跳就是站立時夾緊屁股，屁股會出現的凹陷處，可利腰腿，腰臀痛、髖關節痛及衍生的下肢痠痛皆可應用。
風市穴：在站立時手掌貼於大腿，中指指尖所擺放的位置，可治膝痛、腰痛、腿腳乏力等
委中穴：在膝後中間位置，功效為舒筋、利腰腿，能應用於急性腰痛、腰脊僵硬、膝痛。
後谿穴：在手握拳後小指旁最突出掌紋肉上，後谿清熱舒筋、通督脈，能緩解脊椎相關的疼痛症狀。

▲▼中醫可以如何緩解這些久坐造成的筋骨痠痛呢？以下提供幾個穴位，適度按摩有助於促進血液循環、解除痠痛疲勞。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲腰痠背痛–委中穴（圖／記者吳世龍翻攝）

三、促進下肢血液循環、改善腿部疼痛
血海穴：血海穴的位置在膝部內側上方約3指位置，主治血證，可調血清血，宣通下焦，與其他穴位配合可緩解膝痛。
梁丘穴：在膝部外側上方約3指位置，可治膝痛、膝不得屈伸、腰腳痛等。
陽陵泉穴：在小腿外側上緣外側，可摸到突出的腓骨，稍往前些的凹陷處即是，可舒筋健膝，膝關節痛、踝關節扭傷、落枕皆可應用。三陰交穴：位於內腳踝尖，向上約4指幅的凹陷處，可調血病、通氣滯、疏通下焦經絡。

▲▼中醫可以如何緩解這些久坐造成的筋骨痠痛呢？以下提供幾個穴位，適度按摩有助於促進血液循環、解除痠痛疲勞。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲促進下肢血液循環、改善腿部疼痛–血海穴（圖／記者吳世龍翻攝）

除上述穴道以外，當然亦可按摩或熱敷局部痛點。揉按穴位時也要注意，不可過度用力或按摩過久，有時過度揉按反而會造成局部發炎，會更加疼痛。若有休息及按摩無法改善的疼痛，建議諮詢中醫師，尋求適當的醫療方式。

ET快訊
豬哥亮大腸癌成家族病史！　謝金晶健檢「紅字竟飆破21項」
豪乳辣妹荷官坐鎮！　被警抄驚呆
不要「dragon」了　陸要正名龍為「loong」
人龍繞三條街搶紅包！　西螺福興宮湧25萬人潮
強烈冷氣團還沒走　半個台灣冰凍探8度
持有80張00929！　他每月多領1萬
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵新富站男子落軌　旅客拉回月台阻憾事

男同結婚「婆婆突懷孕」！逼兒認養小孩「叫我阿嬤」：我老了

無印良品沒年終遭炎上！賣襪的他吐良心話：不如去買GU

搶美金紅包人龍繞三條街！西螺福興宮初一祈福　湧進25萬人潮

過年熬夜打麻將全身痠痛！按這些穴位可緩解再戰　塞車後遺症也行

140萬人朝聖！西濱快3休息站成網美打卡熱點　還有AI機器人煮麵

快訊／「有預感會中獎」！國中老師抽中新光51.7萬鑽戒

初一下午還有一波車潮！國道防7地雷路段　國5北上恐塞到深夜

過年最討厭被問的10句話　第1名白眼翻到後腦勺　

烈嶼保生大帝廟擲筊大賽！頭獎送汽車　信眾搶當「擲筊王」

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

見浪貓屍體橫躺車陣中　暖騎士溫柔撿起：別怕

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

6歲童走失頻衝馬路嚇壞路人　暖警火速帶回與阿公團聚！

柴被媽警告不要亂吠 下秒玩起無聲轉圈圈

台鐵新富站男子落軌　旅客拉回月台阻憾事

男同結婚「婆婆突懷孕」！逼兒認養小孩「叫我阿嬤」：我老了

無印良品沒年終遭炎上！賣襪的他吐良心話：不如去買GU

搶美金紅包人龍繞三條街！西螺福興宮初一祈福　湧進25萬人潮

過年熬夜打麻將全身痠痛！按這些穴位可緩解再戰　塞車後遺症也行

140萬人朝聖！西濱快3休息站成網美打卡熱點　還有AI機器人煮麵

快訊／「有預感會中獎」！國中老師抽中新光51.7萬鑽戒

初一下午還有一波車潮！國道防7地雷路段　國5北上恐塞到深夜

過年最討厭被問的10句話　第1名白眼翻到後腦勺　

烈嶼保生大帝廟擲筊大賽！頭獎送汽車　信眾搶當「擲筊王」

愛花如癡！柯建銘買牡丹蘭花取代鞭炮　落款「不老老柯」

紅包行情大公開！新加坡人催財最愛「這數字」　未婚還能一直領

3萬分之1機率！「罕見藍眼白化鹿」集體過馬路　他拍到3隻超幸運

三星Galaxy Watch睡眠呼吸中止偵測功能　獲美國FDA批准

台鐵新富站男子落軌　旅客拉回月台阻憾事

躺水溝5小時只為「偷窺底褲」！　特殊性癖引發性犯罪成隱患

雙北房價狂漲「近年買到算賺？」　網分析：不如買台南、高雄

陸劇消防帥男友報到！楊洋翻車演技　網狠批：都沒有進步

3秒錄音就能複製你！AI技術恐成詐騙新工具　專家提3招防騙

小甜甜布蘭妮自爆「一夜情電影男星」又說忘了　他被問火速變臉閃人

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

生活熱門新聞

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

除夕節目「王彩樺愛的吻」親20秒　一票看呆

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」

姑姑突包「鼓起來紅包」　他一看金額傻了：444

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

冷氣團「3地區濕冷」有感！　一表看懂春節天氣變化

即／大龍峒保安宮開出「國運籤」！廟方解籤了

更多熱門

相關新聞

除舊佈新大掃除　三式舒緩肩頸痠痛

除舊佈新大掃除　三式舒緩肩頸痠痛

50多歲的陳小姐是一位居家清潔員，近日在幫客戶清掃後，除了發現自己肩頸酸痛之外，右手竟抬不起來，趕緊就醫檢查，醫師發現是肩部及頸部肌肉過度使用造成肩頸肌筋膜受傷。「活力得中山脊椎外科醫院」復健科組長吳培瑜因此示範三式伸展及訓練運動，舒緩大掃除引起的肩頸痠痛。

看奶還是臀？研究：IQ越高「越喜歡胸部」

看奶還是臀？研究：IQ越高「越喜歡胸部」

寵物店員工撈魚　遭醉漢頭頂屁股摸大腿

寵物店員工撈魚　遭醉漢頭頂屁股摸大腿

健身房同事摸臀問是不是處男　他怒告

健身房同事摸臀問是不是處男　他怒告

上班族坐著也能瘦臀！

上班族坐著也能瘦臀！

關鍵字：

肩頸臀部痠痛2023年菜

讀者迴響

熱門新聞

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

即／台南燒烤店除夕夜傳兇殺命案

除夕節目「王彩樺愛的吻」親20秒　一票看呆

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

春晚名單6台灣藝人公開！

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」

佳娜「身體藍藍的」尷尬認特殊性癖

姑姑突包「鼓起來紅包」　他一看金額傻了：444

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

百萬網紅發不出年終！躲海邊廢棄屋3天冷靜

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

約8千元啪啪妹子跑了　男忍5個月反擊

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

更多

最夯影音

更多
婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...
高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面