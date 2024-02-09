大掃除症候群！清潔員年前生意爆棚「手不舉」　醫曝：三招舒緩

▲物理治療師示範三式伸展及訓練運動，舒緩大掃除引起的肩頸痠痛。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

50多歲的陳小姐是一位居家清潔員，近日在幫客戶清掃後，除了發現自己肩頸酸痛之外，右手竟抬不起來，趕緊就醫檢查，醫師發現是肩部及頸部肌肉過度使用造成肩頸肌筋膜受傷。復健師吳培瑜因此示範三式伸展及訓練運動，舒緩大掃除引起的肩頸痠痛。

復健師吳培瑜指出，因年節將近，患者近期需頻繁到客戶家執行大掃除的清潔活動，需長時間抬頭清洗窗戶或搬動大型家具清潔灰塵。由於手部長時間舉高過頭，容易造成肩膀旋轉肌上斜方肌及提肩脊肌肌肉過度使用或拉傷。除了居家清潔員之外，還好發於工作或運動中常常需要反覆抬手者。

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吳培瑜提醒，若忽視不理會，肌肉或肌腱反覆過度的使用下，造成肌腱連續性的受傷，使得肌腱產生慢性發炎的現象，進而引發慢性疼痛，影響生活品質。因為疼痛或不適時，還會使肌筋膜變得更緊繃，導致血液循環變差，若修復不完全，更容易再受傷，形成惡性循環。

若要避免類似情況，吳培瑜物理治療師並提供專業建議，包括，擦拭高處時，建議可以準備小椅子或利用身邊工具，梯子及長柄刷等工具。避免手舉高過頭或長時間維持同一個姿勢。大掃除清潔時要有適當的休息做伸展的運動，或戴上護腕、護具來保護關節，減輕壓力。

▲【伸展上背部】，四足跪，膝蓋位於臀部下方，臀部往下坐到腳跟，雙手往前方伸直，保持脊椎延伸的動作。維持30秒。（圖／記者吳世龍翻攝）

第二式【伸展上背與肩部】，四足跪，膝蓋位於臀部下方，臀部往下坐到腳跟，雙手往前方伸直，將右臂「穿過」對側手臂下方，直到右肩放在墊子上，手掌朝上，維持30秒。返回起始位置並換對側。

▲第二式【伸展上背與肩部】，四足跪，膝蓋位於臀部下方，臀部往下坐到腳跟，雙手往前方伸直，將右臂「穿過」對側手臂下方，直到右肩放在墊子上，手掌朝上，維持30秒。返回起始位置並換對側。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲第三式【上背肌力訓練】，俯臥，手肘彎曲成90度，慢慢將手臂抬離地面，往前方伸直。保持這個姿勢 15 秒，然後放鬆並回到起始位置。重複 10 次。（圖／記者吳世龍翻攝）