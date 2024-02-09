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4大學今年確定倒閉！「全台唯一設計類」科大與60年老校停辦

4所大學將在今年7月正式退場。（示意圖／報系資料照）

▲4所大學將在今年7月31日正式退場。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

最後的過年！受少子化影響，明道大學、環球科技大學、大同技術學院、東方設計大學共4所大學，將在今年正式退場，屆時學生將安置他校、教職員薪資則由退場基金墊付。

繼中州科技大學、台灣首府大學2023年停辦後，明道、環球、大同、東方共4所大專院校也將在今年7月31日退場。其中環球成立32年，巔峰時逾9000名學生；大同創立60年並帶動商圈；明道曾有近10000名學生；東方還是全台唯一以設計類科為主的科技大學。

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教育部指出，會協助退場學校學生分發至同所或鄰近縣市學校就讀，如學生有回戶籍地或特殊原因，將協助安置到其他縣市學校；也會責成分發學校設置專責窗口，提供學生學習或生活輔導等各方面協助，且學生入學的第一學期，就會安排前往各分發學校訪視及輔導。

而針對退場學校教職員欠薪問題，在董事會經教育部依《退場條例》重組後，教職員便能透過退場基金墊付如期領到薪資；學校停辦時也得以發放教職員資遣或退休慰助金。另「高階人力躍升平台」將協助有意繼續工作的停辦學校教職員，獲得轉職資訊、第二專長培訓，也會透過私校獎勵補助，補助聘任退場學校教師的學校人事經費。

教育部表示，上開學校都是《退場條例》前因財務等問題被列為專案輔導，且未能解除專案輔導而必須退場學校。教育部強調，目前已無專案輔導的私立大專校院。

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