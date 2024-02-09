竹科太太外遇率高？過來人曝偷吃主因嘆：綠光都市不是叫假的

▲網友認為另一半工時太長或工作壓力大，導致竹科太太出軌率高。（示意圖／Pexels）

圖文／鏡週刊

許多人夢想嫁給在竹科工作的工程師，享受當輕鬆生活的「竹科太太」。但是「竹科太太」卻傳聞出軌率高，還曾有健身教練在網路爆料最愛吃竹科太太，「好吃又不黏牙」，引起網友討論「竹科太太的出軌機率」，調侃「綠光都市不是叫假的」。

一名網友在Dcard發文表示，自己在喝酒聊天時得知同事的妻子已經出軌半年，表面上是和朋友去運動，實際上則是與同事去開房間，引起了他對「竹科太太」是否常出軌的疑問。

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貼文引起網友對於「竹科太太」出軌現象的討論，有人點出出軌原因出在另一半工時過長或壓力過大，導致竹科太太容易尋求刺激，「竹科綠帽滿天飛，無奈可憐又悲催；貴婦名媛闊太太，曾經都是+9妹」、「跟日本差不多嗎？老公上班時間太長，老婆有很高的機率偷吃，這都已經是裝作沒看見的文化。只要小孩是自己的就好了吧」、「新竹法院同事說新竹出軌離婚比例全台最高」。

留言區也釣出過來人暢談親身經歷，「前夫就是他工時太長又常出差，我才忍不住出軌的」、「聽過周邊蠻多案例，要去做瑜珈、皮拉提斯，看手機定位在motel的；假日加班提早回家聽到呻吟的，但說到底這部分的人也都是利益交換啦，男生要漂亮的肉體，女生要錢」、「園區老婆是大家的，不要太計較，表兄弟一家親，超級溫馨」；也有人分享周邊案例，「同個部門有結婚的同事7個，當中有2個另一半曾經出軌」、「我認識好幾個在竹科廠裡工作的，廠內男女關係都很複雜」。

然而，部分網友也反駁這種說法，直言「我認真說，不管竹科工程師或竹科太太，都會有偷吃的機率」「有人說竹科太太出軌機率高，有人說已婚工程師都會嫖，到底？這2種人是夫妻是不是」「笑死，怎麼我身邊完全沒有，就是一些唯恐天下不亂的人在放大個案」。

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