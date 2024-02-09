監獄除夕菜色曝！　鈕承澤、李宗瑞、連千毅「牢裡過年」超澎湃

記者葉國吏／綜合報導

今(9日)天是除夕，但仍有不少名人只能在獄中無法團圓。在獄中迎接龍年的名人有名導鈕承澤、家暴犯林秉樞、淫魔富少李宗瑞、以及教唆小弟開槍的直播主連千毅。他們今晚的菜色也隨著獄方公布，可以看到跟平常相比豐盛許多。

▲鈕承澤今年首度申請假釋，但遭矯正署駁回，確定在獄中過年。（資料照／記者王兆麟翻攝）

知名國片導演「豆導」鈕承澤因強制性交遭判刑4年定讞，2021年11月底至花蓮監獄服刑，雖然刑期過半達假釋門檻，並於2023年12月首度申請假釋，看似龍年團圓有望，但矯正署審查後，認為豆導還需要「繼續考核」，因此駁回假釋申請，豆導確定將在獄中度過第3個農曆年。根據花蓮監獄公布的過年菜色，鈕承澤今年除夕夜可以吃到「糖醋台灣鯛」、「蒜苗炒臘肉」、「西芹炒花枝」、「錦繡白菜滷」、「長年菜雞湯」等。

▲李宗瑞(中)因犯下多起夜店「撿屍」性侵與偷拍案，被稱為「淫魔富少」，正在服刑。（圖／資料照）

2012年被爆出性侵撿屍、偷拍不雅片的「淫魔富少」李宗瑞，遭依強制性交罪判刑29年10月定讞。自2014年10月起在台北監獄服刑至今，今年也一樣在牢中過年。根據台北監獄公布的菜色，除夕可以吃到「福氣米糕」、「雨香紫茄」、「彩椒富貴雞」、「福來運轉黑椒牛」、「佛跳牆」、「開運燒賣」、「虱目魚湯」等。

▲連千毅在去年父親節當天報到，還高調搭豪車抵新北檢。（圖／記者陳以昇攝）

網紅直播主連千毅因涉嫌教唆小弟開槍恐嚇，遭判刑7年定讞，並於2023年8月父親節當天入監。根據宜蘭監獄公布的過年菜色，連千毅今年除夕可以吃到「富貴元蹄」、「糖醋香芋雞」、「香菇長年菜」、「什錦火鍋」。