高雄驚悚車禍！貨車失控衝對向撞2機車釀1死　駕駛下場曝

記者劉人豪／高雄報導

2023年3月，高雄市發生死亡車禍事件，一輛小貨車行經仁武區186甲縣道，在過彎時突然失控，整輛車衝到對向車道，迎面撞上2輛機車，其中第1位男騎士閃避不及被撞身亡，第2位女騎士跳車躲過一劫，橋頭地方法院依過失致人於死罪，判處小貨車林姓駕駛有期徒刑10月。

▲小貨車失控撞上2機車，其中1名女騎士及時跳車，保住一命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

該起事件發生在2023年3月8日，林姓男子駕駛小貨車行經仁武區學府路（186甲縣道），在過彎時失控衝向對面車道，高速迎面撞上2輛機車，造成第1位騎士22歲李姓男大生當場重傷，送醫後因傷勢過重宣告不治，第2位王姓女騎士則跳車躲過一劫。

判決書指出，林男於2023年3月8日12時32分許，駕駛小貨車沿高雄市仁武區學府路由西向東方向行駛，行經「無極金鳳宮」前路面繪有「慢」及速限「40」之標字，並設有險降坡標誌之下坡路段時，以時速40至50公里之速度行駛，以致小貨車失控偏離車道而駛入對向車道，此時李男騎車沿學府路由東往西方向行駛，遭失控小貨車迎面碰撞，導致李男頭部外傷併顱腦損傷、胸腹部鈍力傷、全身多處創傷等傷害，經送醫救治，到院前因心跳停止，經實施心肺復甦術，仍於同日13時50分許因創傷性休克死亡。

▲▼貨車過彎時失控撞上2機車，造成22歲李姓男大生重傷，送醫搶救後仍傷重不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

法院審酌，事故地點為左彎下坡路段，除路面繪有速限「40」之禁制標字外，另設置「慢」、險降坡及安全方向導引等警告標誌，無非用以提醒駕駛人該路段屬易肇事路段，應謹慎小心，林男貿然超速行駛而肇致本件交通事故，致李男喪失寶貴性命，考量林男犯後坦承犯行，另衡酌林男與李男家屬間因賠償金額未能達成合意，致未能達成調解，橋頭地方法院依過失致人於死罪，處林男有期徒刑10月。