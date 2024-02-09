台馬除夕習俗大不同！5項禁忌全公開　做錯小心惹上「好兄弟」

▲台灣與馬來西亞都慶祝新年，但兩地的禁忌卻略有不同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

農曆新年是華人最重要的節慶之一，而華裔佔據了全國2成人口數的馬來西亞，也完整地保留了大部分中華文化，並發展出當地特有的習俗。《ETtoday新聞雲》根據當地媒體《中國報》，整理出了下列5項大馬華人在除夕夜的禁忌，一窺台馬兩地的文化差異。

▲馬來西亞華人認為，在除夕夜曬衣可能會引來「好兄弟」。（圖／CFP）

一、不可曬衣

在馬來西亞，除夕夜洗曬衣物是被視為不吉利的行為。當地民間信仰認為，這樣做可能會引來鬼神，甚至附身在晾衣桿上，帶來一整年的厄運。這一傳統禁忌與台灣禁止在農曆七月的夜晚晾衣有所不同，後者是為了避免「好兄弟」在農曆7月到陽間來玩時「借穿」衣物。

▲大馬華人在除夕夜會讓燈火通宵不熄。（圖／CFP）

二、不可熄滅燈火

馬來西亞流傳著一句俗語「三十晚上不關燈」，因此當地華人在除夕夜會讓燈火通宵不熄，寓意著希望和光明。這象徵著未來一年的每一天都將充滿希望和光明。傳統上，大馬華人也習慣在除夕夜燃放鞭炮和煙火，既是為了延續驅趕年獸的傳說外，也是為了歡送舊歲，迎接新年。

▲馬來西亞華人吃年夜飯講究「年年有餘」。（圖／CFP）

三、不可吃光年夜飯的魚

馬來西亞的年夜飯十分講究，不僅要寓意吉祥，菜色也必須與吉祥物或吉祥話諧音，其中就包括了象徵撈得好運的「撈生」、諧音為「發財」的髮菜，以及諧音為「好市」的蠔豉。在吃魚的時候，大馬華人也會刻意地不把魚吃光，或是保留魚頭和魚尾，寓意「年年有餘」。此外，在享用象徵「長命百歲」的長年菜時，他們也會特別留心不將菜咬斷，以祈願長壽。

▲馬來西亞華人有守歲的習俗，因此大家不會在除夕夜太早入眠。（圖／CFP）

四、不可太早入睡

馬來西亞在除夕夜有著守歲的習俗，不少家庭習慣在年夜飯後圍坐在一起通宵守夜，寓意趕走瘟疫和厄運，同時也希望上天可以延長長輩的壽命。有部分長輩也會在年夜飯後派發紅包，而有些家長則會將紅包放在孩子的枕頭下，讓孩子將壓歲錢「壓睡」整夜。

▲馬來西亞華人相信，在過年期間打破東西會導致破財。（圖／CFP）

五、不可打破物品

馬來西亞和台灣相似的過年習俗之一是不可打破物品。華人相信，在除夕這天弄破物品可能會帶來整年的「破運」和「破財」。若不慎打破碗碟等物品，他們會迅速用紅紙包裹碎片，同時默唸「歲歲平安」等吉祥話來化解厄運。