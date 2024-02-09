女大生路上突腹痛驚險產子！女消防員鎮定捧男嬰　穩住出血狀況　

▲新北29歲重陽分隊隊員胡郁涵接生嬰兒 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北29歲重陽分隊隊員胡郁涵，是消防局中較為少數的女性，敬業的她榮獲2021年績優人員外，還常上台分享「女力故事」。她回憶，最令她印象深刻的救援案例，是在三重街頭一名年輕女大學生肚子劇痛，在路邊血泊中生下孩子，所幸男嬰展現出強大生命力，媽媽身心狀態穩定，一同平安到院。

胡郁涵是消防局中較為稀少的女性，她說，身為女性消防員，她感到挑戰與榮耀，面對身體力氣差異和社會刻板印象的同時，女性依然在消防工作中同樣能夠展現出卓越的能力，尤其她的靈活性和細心能補足團隊中所缺乏的部分，在兢兢業業下，榮獲2021年績優人員。

胡郁涵回憶最深刻事件，事情發生在一個平凡的下午，她和學長一同出勤一件急產接生救護案件，她到現場後，是名年輕女大學生突然在路上感到劇痛，倒臥血泊在路邊生下孩子，現場血泊中的嬰兒和完整的胎盤讓人震驚。

寒冷的天氣下，她和學長小心翼翼地處理嬰兒，同時擔心媽媽的出血情況，第一次雙手捧著剛出生的小生命，陌生的觸感令人不知所措，但救人信念淹沒了內心的忐忑，所幸，男嬰展現出強大生命力，媽媽身心狀態穩定，一同平安到院。

回想整個過程，讓她更理解媽媽在生產時的心境感受，這次經驗不僅堅定了她在急救工作中的助人信念，也深化了對幫助他人的自我期許，雖然案件驚險，但這也是一次急救技能的全新挑戰。