從TOYOTA送到TESLA！全聯創通路賣福袋先驅　2原因「比業績重要」

▲全聯福袋從TOYOTA送到TESLA！2024新春龍年福袋將一口氣祭出4台電動名車 。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

春節期間不只百貨，許多通路也紛紛賣起福袋；而「全聯福利中心」可說是連鎖通路開賣福袋的先驅，頭獎更是一年比一年狂！全聯表示，最早從2014年開始賣福袋，頭獎是抽一台TOYOTA轎車，在當年已經引起轟動；如今2024年，送出4台電動名車，包括2台Tesla、2台Volvo等，只有自己能超越自己，福袋將在大年初一（10日）上午9點準時開搶。

▲全聯龍年福袋頭獎，再度祭出特斯拉電動名車。（圖／記者林育綾攝）

說起春節福袋，原先是百貨業者每年為了新春開市、帶動買氣而開賣，頭獎也通常祭出高價好禮，吸引消費者的目光。而全聯是第一個開始賣福袋的連鎖通路業者，全聯福利中心行銷協理劉鴻徵表示，2014年起全聯開始賣福袋，當時每個只要100元，總共680間店，每店賣100個，頭獎是抽一台TOYOTA。

頭獎抽轎車，在當年就足以吸引消費者注意，百元福袋一下子就販售一空。如今全聯福袋頭獎也越送越狂，從TOYOTA送到TESLA！2021年就祭出特斯拉和保時捷雙名車，去年一共祭出3台百萬名車，到了今年一口氣祭出4台電動名車，分別是2台Tesla Model X（市價325萬元）、2台Volvo XC40 Recharge（市價193萬元）。

▲全聯賣新春福袋是為了「開市求一個好彩頭、帶動人流」。（圖／業者提供）



劉鴻徵表示，其實賣福袋不是為了賺錢目的，若是要增加業績，平時的滿額贈、換購等活動更能促進業績成長；不過賣福袋就是為了在新春第一天開市「求個好彩頭、帶動人流」，這件事的重要性不低於追求業績。

儘管如此，全聯福袋去年銷售額約6-7千萬元，今年預計可達1億元，成長估計近7成。而獎品一年送得比一年好，等於對手只有自己，每年都要想辦法自我超越。

▲全聯先前25週年慶抽百萬現金，最終場甚至吸引上千民眾湧入。（圖／業者提供）

全聯舉行大型抽獎活動，獎品送得毫不手軟，例如近來舉辦的「25週年慶週週抽百萬現金」，總共抽出25名百萬現金大獎。劉鴻徵透露，其實原先想送25台轎車，但考量經費預算，後來決定以「購物車就是你的運鈔車」概念來呈現，最後一場抽現金活動現場，甚至吸引上千民眾湧入，線上直播也湧入30萬人觀看。

▲全聯龍年福袋陸、海、空齊發，獎品總額超過千萬。（圖／記者林育綾攝）

今年龍年新春福袋，全聯砸下重金，獎項陸、海、空齊發，除了4台電動名車，還有15台「gogoro VIVA XL」、日本機票68張、挪威奮進號郵輪自由行等，獎品總額超過千萬。福袋推出三種型式「福袋」、「福箱」、「福鍋」，超過17萬個，總計共34萬個抽獎序號，大年初一上午9點準時開搶。