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早上不能洗澡！過年「8大禁忌」不要犯　小心衰一整年

▲▼ 過年,除夕,春聯,福字,新年 。（示意圖／pixabay）

▲過年玩得開心，也要小心不要犯了禁忌。（示意圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

新的一年想要迎來好運氣，千萬不要不小心犯了禁忌，《Skyscanner》點出「過年8大禁忌」，現在趕快筆記起來，犯了小心衰一整年！

1. 不動刀剪針線

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在傳統觀念，刀子、剪刀都是屬於利器，若是在大年初一使用這類物品，接下來的一年容易有「皮肉傷」狀況發生，如果使用指甲剪或剪刀，有「剪斷財路」的說法

2. 避免打破東西

打破東西就是破財，新年應該沒有人想破財！所以年前記得將所有易碎的碗盤、杯子等收起來，也要提醒小朋友要注意，如果真的不小心打破東西，就趕快唸「歲歲平安、歲歲平安」這句吉祥話。

3. 不能早上洗澡洗頭

這個禁忌很容易犯，因為有些人習慣在早上洗澡，但是大年初一早上千萬不要洗澡、洗頭，因為會把你一年的財運都洗掉，在除夕夜把自己乾淨，也是去除霉運的一種。

▲▼「洗澡從哪開始洗」洩漏真實愛情觀 。（圖／Unsplash）

▲大年初一早上不要洗澡、洗頭，否則可能把一年的財運都洗掉 。（圖／Unsplash）

4. 不要掃地

過年掃地表示會把錢財掃出門，年期間也不能倒垃圾，因為會把錢財倒掉！這樣過年就不能打掃嗎？其實將垃圾往內掃就可以，這樣表示金銀財寶都會留家裡。

5. 避免看醫生、吃藥

這個禁忌很多人都知道，過年期間最好不要吃藥，以免影響健康運，很多長輩說，過年吃藥表示新的一年會一直吃藥成為「藥罐子」。

6. 紅包送禮不能是單數

好禮都要成雙，所以過年紅包一定要是雙數，才能「好事成雙」、「雙喜臨門」，像是880元、2000元等，送禮也盡量要雙數，例如一盒鳳梨酥最好有12個，因為單數的金額在傳統禮數上，是比較不吉利的。

▲▼ 紅包 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲過年紅包一定要是雙數，才能「好事成雙」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

7. 不能罵人、說不吉利的話

過年時大家要多說好話和吉祥話，未來一年才能有好運氣，如果一直罵人、說不吉祥的話，會招來壞運氣和口舌之爭，所以像是「死」、「鬼」這類的字就是大禁忌。

8. 欠錢不欠過年

這個禁忌應該大家都知道，有欠錢的最好在年前通通還完，否則未來可能會衰一整年，如果你被人欠錢的話，也不要主動去討債，免得把衰運惹上身。

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