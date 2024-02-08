　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫出軌前女友！在妻店裡公然「擁吻+戳下體」　小三判賠10萬

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲人夫外遇前女友，2人大膽在正宮店裡偷情被抓包。（示意圖／Pakutaso）

記者吳佩蓁／嘉義報導

嘉義縣一名張姓人妻與老公小志(化名)結婚逾10年，但小志前年初與林姓前女友意外相遇後重燃愛火，2人利用歌唱軟體偷偷傳情「愛你」、「只想與你纏綿」，還大膽在正宮店裡甜蜜親吻擁抱、戳下體，被妻子透過監視器抓包，怒向小三求償100萬元。嘉義地方法院審理後，認定林女侵害配偶權，判林女應賠償10萬元。

判決指出，小志和林女曾是男女朋友，雙方分手多年後又重逢，林女明知小志人夫身分，但仍與對方發展出婚外情，兩人在歌唱軟體內以老公、老婆互稱，林女就曾傳訊「老公！我要的愛不止（只）三分鐘」、「老公，跟你不管做甚麼都是最浪漫的事，即便是無聊靠著你的肩，我也覺得很幸福...」、「今生今世跟著你，做你幸福的理由，只想嫁給你，老公情人節快樂」、「只想與你纏綿」，小志也回覆「謝謝妳，願意讓我暖和妳」、「我也想跟妳纏綿」、「謝謝老婆的情人節禮物，愛妳喔」。

去年2月1日及5月11日林女與小志在寵物店親吻、擁抱、撫摸臉頰、頭髮、觸摸跨下及摟肩等親密互動，全被店裡監視器畫面錄下。正宮還出示小志自去年9月20日起以房租、健檢費或周邊等名目，匯款2000元至1萬2000元至林女帳戶，並備註「妳老公」，彷彿為熱戀中同居之情侣。

▲▼聽音樂,放鬆,耳機,練歌,唱歌。（圖／pixabay）

▲人夫和前女友重燃愛火後，透過歌唱軟體偷情。（示意圖／pixabay）

正宮抓包老公婚外情後，小志向老婆坦承出軌，表示是他主動追求林女，「推倒那個牆之後，我們才發生關係的」，坦承2人曾在林女租屋處及旅館發生性行為，不過小志出庭時卻改口否認有與林女發生性關係，稱他當時因為精神狀況不佳，不想與對方吵架才說出對方想聽的話，而張女也無法提出積極證據，因此此部分法官並未採認。

林女則辯稱，她與小志僅限於在網路上做網公、網婆，並無破壞張女婚姻之意，且她從小在國外長大，認為朋友間互相擁抱、搭肩及互傳「愛你」等行為是很正常的交友互動，至於被監視器拍到兩人親吻，她則辯稱是小志主動脫下她的口罩親吻，並非她主動：至於以手指戳向其跨下僅是惡搞嬉鬧，並非愛撫之動作。

法院審酌前述事證，認為林女與小志有示愛、擁抱、接吻等親密互動，並在社交生活中互稱老婆、老公且向他人公示，均已逾越已婚男女一般社交行為之分際，非一般婚姻配偶所能容忍，兩人行為足以侵害張女配偶權，破壞原告婚姻且情節重大，應賠償正宮10萬元精神慰撫金，全案可上訴。

ET快訊
快訊／任內最後一次！　蔡英文發表春節談話
無印良品年收70億「沒發年終」！員工爆血汗內幕
過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載
年終突入帳！她超驚喜「被當狗也沒關係」
紅包數字不要8！包8000元犯禁忌　千萬別踩雷
鳳梨結婚登記完　立刻上交財產地契
返鄉一票難求　軍機出動！送70人回家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／大逆轉變接應共犯！勸架男5萬元交保　與暴打陳沂男相同

獨／男人新天堂！大阪「松島新地」房間曝　老司機讚服務好　　

人夫出軌前女友！在妻店裡公然「擁吻+戳下體」　小三判賠10萬

前老闆欠債跑路！他不捨馬沒人顧一肩扛　起死回生成雙北最大馬場

快訊／暴打陳沂大逆轉！「理智勸架男」黑幫背景曝　刪光對話遭移送

驚險畫面曝！高雄BMW行駛中起火　駕駛衝路旁店家借滅火器搶救

三叔過年祭祖揮刀！彰化兄弟不合20年　兒返家驚見父坐血泊中

曾讚陳時中「部長好酒量」　心臟科名醫詐健保2萬判4月

收58萬元！配合大陸製作8次總統大選假民調　網媒記者遭起訴

買電動車竟爆炸！孝子母燒傷殞命　攤商網購裝不明鋰電池下場曝

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

安普賢《財閥X刑警》靠鈔能力辦案　少爺當警察...還柯南上身碰殺人事件

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

快訊／大逆轉變接應共犯！勸架男5萬元交保　與暴打陳沂男相同

獨／男人新天堂！大阪「松島新地」房間曝　老司機讚服務好　　

人夫出軌前女友！在妻店裡公然「擁吻+戳下體」　小三判賠10萬

前老闆欠債跑路！他不捨馬沒人顧一肩扛　起死回生成雙北最大馬場

快訊／暴打陳沂大逆轉！「理智勸架男」黑幫背景曝　刪光對話遭移送

驚險畫面曝！高雄BMW行駛中起火　駕駛衝路旁店家借滅火器搶救

三叔過年祭祖揮刀！彰化兄弟不合20年　兒返家驚見父坐血泊中

曾讚陳時中「部長好酒量」　心臟科名醫詐健保2萬判4月

收58萬元！配合大陸製作8次總統大選假民調　網媒記者遭起訴

買電動車竟爆炸！孝子母燒傷殞命　攤商網購裝不明鋰電池下場曝

新「TOYOTA Corolla Cross」改款發表！新造型更搶眼　台灣今年見

快訊／大逆轉變接應共犯！勸架男5萬元交保　與暴打陳沂男相同

LINE瘋傳「龍年領紅包」　千萬別點開

「橘色髒毛球」路中央求救！他秒出手撈回一命　半年出現幸福變化

J級AV女優西村妮娜結婚了！親報喜「成為真正人妻」婚後繼續拍片

任內最後一次！　蔡英文發表春節談話：只要繼續團結就能守護國家

毛小孩也要過春節！　「蒸餃＋燒賣」新北動保處特製2年菜

年節大掃除愛注意　家居達人點出屋內「必丟三破」

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝　小心紅包錢飛了

盤點台灣6名精品品牌大使！許光漢FENDI時尚男友　張震帥拎GUCCI新包

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

暴打陳沂「理智腳色」遭拘提！疑演出「勸架劇本」送辦

獄中迎龍年！體壇、演藝圈5名人團圓夢碎

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

即／暴打陳沂大逆轉！「理智勸架男」黑幫背景曝

即／彰化年前驚傳命案　1男遭破頭猛砍慘死

幣商面交泰達幣　千萬鈔票僅2萬是真的

獨／女老師發聲　反控遭小6童性侵

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

小年夜死亡車禍！男騎士撞上併排貨車重創亡

為了過年拜祖先！彰化弟殺哥

過年「想被關」吃牢飯！男燒了市場

更多熱門

相關新聞

疑遭2機車連環追撞！　嘉義男噴飛「頭破見骨」亡

疑遭2機車連環追撞！　嘉義男噴飛「頭破見骨」亡

嘉義縣朴子市台82線昨(7)日晚間驚傳死亡車禍！1名61歲施姓男子騎著腳踏車，疑似先遭後方18歲黃姓男子騎車衝撞後，又遭另輛19歲王姓男子的機車追撞，導致施男頭破血流，送醫時雖尚有意識，送醫救治後仍宣告不治，另導致騎士與乘客2人受傷，詳細肇事原因還有待釐清。

妻約「閨蜜」洩婚外情　夫見1幕氣炸

妻約「閨蜜」洩婚外情　夫見1幕氣炸

偷吃人妻被評「沒比較粗」　小王喊：舌頭用到妳高潮

偷吃人妻被評「沒比較粗」　小王喊：舌頭用到妳高潮

嘉義廟會爆炸29傷！遙控引爆惡男起訴

嘉義廟會爆炸29傷！遙控引爆惡男起訴

張啟楷接嘉義黨部主委　劍指2026市長寶座

張啟楷接嘉義黨部主委　劍指2026市長寶座

關鍵字：

婚外情小三外遇嘉義

讀者迴響

熱門新聞

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

快訊／丟丟妹認愛186帥哥！

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

超商「雲端發票100萬」12人中獎了！　消費門市曝光

PEETA葛格宣布離婚！

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

駁年終獎金報導偏誤　國巨：員工表現優異最高逾2個月

陳零九還原同框「黑幫吳亦凡」真相：：看新聞才知

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

過年紅包給多少？「最新行情曝光」

《如懿傳》惢心認了「整型10次」！驚人對比舊照曝光

PEETA葛格前妻Alisa發聲認「是我選擇離開」

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面