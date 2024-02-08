人夫出軌前女友！在妻店裡公然「擁吻+戳下體」　小三判賠10萬

▲人夫外遇前女友，2人大膽在正宮店裡偷情被抓包。（示意圖／Pakutaso）

記者吳佩蓁／嘉義報導

嘉義縣一名張姓人妻與老公小志(化名)結婚逾10年，但小志前年初與林姓前女友意外相遇後重燃愛火，2人利用歌唱軟體偷偷傳情「愛你」、「只想與你纏綿」，還大膽在正宮店裡甜蜜親吻擁抱、戳下體，被妻子透過監視器抓包，怒向小三求償100萬元。嘉義地方法院審理後，認定林女侵害配偶權，判林女應賠償10萬元。

判決指出，小志和林女曾是男女朋友，雙方分手多年後又重逢，林女明知小志人夫身分，但仍與對方發展出婚外情，兩人在歌唱軟體內以老公、老婆互稱，林女就曾傳訊「老公！我要的愛不止（只）三分鐘」、「老公，跟你不管做甚麼都是最浪漫的事，即便是無聊靠著你的肩，我也覺得很幸福...」、「今生今世跟著你，做你幸福的理由，只想嫁給你，老公情人節快樂」、「只想與你纏綿」，小志也回覆「謝謝妳，願意讓我暖和妳」、「我也想跟妳纏綿」、「謝謝老婆的情人節禮物，愛妳喔」。

去年2月1日及5月11日林女與小志在寵物店親吻、擁抱、撫摸臉頰、頭髮、觸摸跨下及摟肩等親密互動，全被店裡監視器畫面錄下。正宮還出示小志自去年9月20日起以房租、健檢費或周邊等名目，匯款2000元至1萬2000元至林女帳戶，並備註「妳老公」，彷彿為熱戀中同居之情侣。

▲人夫和前女友重燃愛火後，透過歌唱軟體偷情。（示意圖／pixabay）



正宮抓包老公婚外情後，小志向老婆坦承出軌，表示是他主動追求林女，「推倒那個牆之後，我們才發生關係的」，坦承2人曾在林女租屋處及旅館發生性行為，不過小志出庭時卻改口否認有與林女發生性關係，稱他當時因為精神狀況不佳，不想與對方吵架才說出對方想聽的話，而張女也無法提出積極證據，因此此部分法官並未採認。

林女則辯稱，她與小志僅限於在網路上做網公、網婆，並無破壞張女婚姻之意，且她從小在國外長大，認為朋友間互相擁抱、搭肩及互傳「愛你」等行為是很正常的交友互動，至於被監視器拍到兩人親吻，她則辯稱是小志主動脫下她的口罩親吻，並非她主動：至於以手指戳向其跨下僅是惡搞嬉鬧，並非愛撫之動作。

法院審酌前述事證，認為林女與小志有示愛、擁抱、接吻等親密互動，並在社交生活中互稱老婆、老公且向他人公示，均已逾越已婚男女一般社交行為之分際，非一般婚姻配偶所能容忍，兩人行為足以侵害張女配偶權，破壞原告婚姻且情節重大，應賠償正宮10萬元精神慰撫金，全案可上訴。