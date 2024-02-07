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春節連假親子遊好趣處　Xpark賞畫賞龍接好運還有海獅提燈籠

▲春節連假親子遊好趣處Xpark

▲海獅喜提大紅燈籠。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新年走春何處去，忙碌的您還沒有安排好嗎？位於桃園青埔的Xpark水生公園，推薦您到Xpark來賞畫賞龍，收穫滿滿正能量之外附近還有許多知名景點滿足一家大小玩樂的心！Xpark位於桃園高鐵站旁，春節期間推出全新三大展示活動，讓娛樂與教育並行，還能接好運喔！

▲春節連假親子遊好趣處Xpark

▲日本龍藝術家西村麻里現場作畫。（圖／Xpark提供）

Xpark 與日本龍藝術家西村麻里（MARI NISHIMURA）獨家合作舉辦主題畫展，西村麻里以獨特的色彩和能量創作，透過她的畫作生動地表現出生命力；自 2015 年在洛杉磯舉辦個展後，相繼於紐約、倫敦、米蘭、柏林、洛杉磯等世界各地舉辦展覽。年前親臨Xpark現場，使用壓克力顏料在2米 × 2米的巨型畫布畫下色彩繽紛極富生命力的一尾祥龍。

▲春節連假親子遊好趣處Xpark

▲龍飛鳳舞的龍鯉，體色鮮豔喜氣洋洋。（圖／Xpark提供）

現場觀看的遊客紛紛感受到在色彩堆疊下，浮現的龍型所帶來的震撼，西村麻里筆下出現的龍栩栩如生、龍氣逼人，而西村麻里表示，希望能使觀看畫作的人們獲得幸福的能量，祝福台灣的民眾新年快樂。

除了藝術家的畫作，Xpark新年期間推出全新展示企劃─海中之龍「「龍鯉」。龍鯉又稱龍鳳錦鯉，身型碩大、上嘴唇左右邊各有一長一短共兩對的鬚，身上的鰭長越大就長越長，游動時宛如龍飛鳳舞，體色鮮艷與西村麻里畫作相輔相成，帶給民眾生物、藝術相融合的獨特體驗。

▲春節連假親子遊好趣處Xpark

由於，Xaprk居住著各種不同的生物們，正逢新年，南美海獅作好準備要來向所有民眾拜年啦！2/8(四)~2/13(二)於Xpark的與眾同樂區，飼育人員身著新年服飾帶領生物們跟你拜年，現場還會不定時發送Xpark限定紅包袋，就是要給你滿滿年味迎接新氣象。

另外，在遙遠的未來地球，有一隻名為「未未」的寂寞企鵝，他一直在世界各個角落尋找夥伴。獨自一鵝的未未站在海邊仰望星空，許下心願：“好希望能有夥伴啊～”夜空突然閃耀一道光芒，一隻巨大的「時空鯨魚」現身，時空鯨魚微笑著邀請未未一起穿梭星際，飛越時空，來到了從未見過的神秘海洋世界，勇敢解開神秘之謎，並找到真正的夥伴。

到底七大洋藏著什麼秘密？跟著未未和時空鯨魚穿越七大洋，透過AR(擴增實境)進入充滿奇幻色彩的 Xpark 平行世界，踏上充滿冒險和奇蹟的旅程，也見證他們的友誼在未知的海洋中綻放吧！在智慧手機或平板電腦上安裝 Xpark AR 應用程式，並開啟「AR 模式」，將相機對準在 Xpark 館內的 7 個互動圖像，即可觀看未未和時空鯨魚的 AR 動畫加入冒險行列。

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