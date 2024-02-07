　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商「龍年開運食物」大玩諧音哏！「有土司有財」讓消費者笑出來秒買單

▲▼ 晨光2024年春節。（圖／記者黃克翔攝、品牌提供）

▲晨光土司系列大集合！為迎接龍年，晨光土司要從平常的早餐好麻吉變成「開運土司」，讓消費者眼睛一亮！（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

新的一年即將來臨，最重要的紅包袋、春聯等吉祥必備品準備好了嗎？過去這種開運應景小物，都是單純求一個祈福避邪的功能，但近年文創力爆棚，從上班族到學生族群，每年都把可愛有創意的紅包袋和開運貼紙當做蒐藏在掃貨，最近就有網友發現「龍年開運好物」，竟然是再熟悉不過的晨光土司，從平常的早餐好麻吉變成開運土司，讓消費者眼睛一亮，直呼真的想不到！

▲▼ 晨光2024年春節。（圖／記者黃克翔攝、品牌提供）

▲「迎『晨光』納福」、「有『土司』有財」，晨光土司大玩諧音哏，讓網友大讚「給過」！

春節這段期間無論年菜或是零嘴，都要討個吉祥寓意，那麼土司呢？晨光土司這次大玩諧音哏，特別以自己的名字玩起「迎『晨光』納福」、「有『土司』有財」等吉祥話，不僅沒有更動這幾句吉祥話原本的寓意，還幫晨光土司系列創造超加分記憶點和話題「這個過年儀式感，Hen可以」、「給過！這些吉祥話太match了吧」、「晨光土司這個哏到底鋪多久了！」特別的是，這次晨光土司不只要翻玩春聯諧音哏，還認真做成開運貼紙和紅包袋，要幫消費者招來好運，新的一年福氣財富龍總來。

過年吃膩了年菜大餐嗎？沒關係，現在你還可以邊嚼細緻柔軟的晨光土司，打開你的龍年好運！以特有12小時低溫熟成「糯米湯種工法」打造的晨光土司，挾帶著Q彈嚼勁與濕潤口感，讓晨光土司系列成為餐桌上備受家人歡迎的早餐之一，葡萄土司、奶油土司和莓果核桃土司是以極富層次的風味，一舉擄獲你我的心，陪伴無數人度過愉悅食光。不久前一推出就爆紅的晨光GOLD生土司，是以更細膩的低溫熟成生湯種工法製作，再與日本優質小麥粉與芬蘭Valio發酵奶油打造出宛如雲朵般的柔軟口感，主打優質原料單純使用，如此才能嚼出自然甘甜的純粹美味。平時就是這四款高人氣晨光土司忠實鐵粉的你，現在更不能錯過春節期間限定的專屬開運貼紙。

▲▼ 晨光2024年春節。（圖／記者黃克翔攝、品牌提供）

▲▼晨光葡萄土司、奶油土司、莓果核桃土司及晨光GOLD生土司，即日起在包裝上都貼有期間限定的開運貼紙。

▲▼ 晨光2024年春節。（圖／記者黃克翔攝、品牌提供）

眼尖的晨光鐵粉一定已經發現，從葡萄土司、奶油土司和莓果核桃土司到晨光GOLD生土司，每包土司的包裝上現在都多了一枚「迎『晨光』納福」、「有『土司』有財」的貼紙，有趣的是，這枚貼紙不只象徵春節開運，用手指稍微摳一下貼紙邊邊就會發現，這其實是一枚「可撕式開運貼紙」，撕開以後就能知道晨光土司幫你在龍年爭取到什麼超「吉」好運，沒想到現在買晨光土司在還能測測龍年運勢！

▲▼ 晨光2024年春節。（圖／記者黃克翔攝）

▲撕開開運貼紙，讓晨光土司測測龍年運勢、大開好運！

厭倦了一成不變的開運習俗嗎？想為新年增添趣味又不失儀式感的開運模式，不如就從久違的龍年開始，幫自己與家人招財又納福！現在就到7-ELEVEN即日起～2/20， 凡購買晨光系列土司（嚴選土司除外）第二件再省10元，現在就直衝超商，鎖定晨光土司春節期間限定的開運貼紙，讓一家人吃得美味又有福，一起迎春添福，讓龍年好運綿延，一年到頭財福龍來。

【廣編內容圖示僅供參考 產品以實物為主】

ET快訊
快訊／打臉王必勝！　台糖梅花肉片確認含有「西布特羅」
快訊／台糖梅花肉片　瘦肉精複驗結果出爐
梅西香港、日本態度兩樣情　中國球迷炸鍋
無法同理陳沂遭出征！　律師李怡貞「1原因」怒了
快訊／騎士遭捲車底　當場遭輾頭慘死
高中女師涉多次性侵學生　遭校方解聘
行人闖紅燈！遭連撞2次噴飛數十公尺
新訓中心手槍遺失「買模型槍充數」！營長、指揮官遭彈劾

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

高質感生土司7-11領先販售！特製「低溫熟成生湯種工法」打造如雲朵般的柔美口感

年節「大魚大肉神隊友」首選台酒生技纖麥汁　清爽好喝～順暢不卡卡！

超商「龍年開運食物」大玩諧音哏！「有土司有財」讓消費者笑出來秒買單

情人節全聯熱賣心型草莓禮盒　ROYCE’首推霸榜巧克力福袋半價

送禮自用雙得意！「貪吃鬼芸芸」力推肯德基金燦鹽之花可可蛋撻

【廣編】2024龍年命定泡麵　竟是這款暢銷亞洲的台灣牛肉麵？

【廣編】熊大兔兔現身高雄輕軌！LINE Bank聯名卡國外最高19%、國內最高12%

戴著哆啦A夢去看《THE 哆啦A夢展台北2023》！大學眼鏡加碼兒童鏡框升級智能藍光

年末必備「大掃除神隊友」　易洗樂低敏親膚全家一起輕鬆掃除

好運龍厚哩！特搜龍年特色春聯　童趣恐龍＋諧音哽可愛療癒

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

國1彰化段奪命連環車禍　肇事駕駛無照竟找弟頂罪

年節「大魚大肉神隊友」首選台酒生技纖麥汁　清爽好喝～順暢不卡卡！

超商「龍年開運食物」大玩諧音哏！「有土司有財」讓消費者笑出來秒買單

情人節全聯熱賣心型草莓禮盒　ROYCE’首推霸榜巧克力福袋半價

送禮自用雙得意！「貪吃鬼芸芸」力推肯德基金燦鹽之花可可蛋撻

【廣編】2024龍年命定泡麵　竟是這款暢銷亞洲的台灣牛肉麵？

【廣編】熊大兔兔現身高雄輕軌！LINE Bank聯名卡國外最高19%、國內最高12%

戴著哆啦A夢去看《THE 哆啦A夢展台北2023》！大學眼鏡加碼兒童鏡框升級智能藍光

年末必備「大掃除神隊友」　易洗樂低敏親膚全家一起輕鬆掃除

好運龍厚哩！特搜龍年特色春聯　童趣恐龍＋諧音哽可愛療癒

生麗國際集團暖心捐贈456份年菜　陪伴114戶勵馨家庭共度溫馨佳節

戰堂吳亦凡！竹聯幫前堂主兒誆設礦場　2年吸金上億還恐嚇被害人

男子稱花123元買到「假菸」！一擰就斷　店家喊冤：會追查到底

高雄房市熱小黃運將大談房產經　專家嘆：飯碗被搶了

韓韶禧時裝周「純欲妝容」超勾心！紅唇詮釋法式性感　加碼平替彩妝

菜鳥年榮登金手套！　洋基沃爾普追求進步、增加穩定性

柯文哲爆城鄉歧視　她轟：下流的高知識份子！家鄉都不買單

「遺珠」被注意到了！老鷹楊恩、暴龍巴恩斯遞補進入明星賽

快訊／複檢結果出爐！台中市府：台糖梅花肉片確認含有瘦肉精

快訊／台糖豬肉片複驗結果出爐！食藥署檢出瘦肉精「西布特羅」

「192層蛋撻茶餐廳」高雄店2／10開幕　首3天內用消費送蛋撻1顆

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

消費熱門新聞

麥當勞本周「7大優惠券」出爐！

超商今天限定搶美式、拿鐵買6送6

美式賣場爆紅飲品瘋搶購！

限時7天！超商大杯美式只要26元

一咬爆餡！超商最新「爆餡草莓泡芙」

咖啡買1送1！超商春節超殺優惠先看

終於等到！超商美式、拿鐵「買1送1」爽喝

速食店最新鹹蛋黃系列全門市開吃

肯德基金燦鹽之花可可蛋撻！送禮自用雙得意

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

草莓禮盒、霸榜巧克力福袋　超市情人節優惠一次看

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

披薩醬出包　達美樂急聲明：是最後一次

OK x 蝦皮網購包裹寄取服務升級了

更多熱門

相關新聞

屏東燈節活動多　賞燈+領提燈慶祝情人節

屏東燈節活動多　賞燈+領提燈慶祝情人節

2024屏東燈節為應景春節及情人節將至，除了各式主題特色的藝術燈飾讓民眾賞燈外，過年期間縣政府也安排市集、兌換小提燈及慶祝西洋情人節等的活動，即日起至2/25下午5點30分至10點在萬年溪、縣民公園及勝利星村三大燈區亮燈，期盼民眾參與。

親戚女兒月薪8.7萬　害他回家過年被罵

親戚女兒月薪8.7萬　害他回家過年被罵

新北板橋花市春節延長營業時間

新北板橋花市春節延長營業時間

小心過年爆肥！醫揭9種熱量破表零食

小心過年爆肥！醫揭9種熱量破表零食

即／大樂透槓龜！百萬紅包「開出26組」

即／大樂透槓龜！百萬紅包「開出26組」

關鍵字：

超商開運春節過年龍年晨光土司諧音

讀者迴響

熱門新聞

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

他驚覺公務員退燒　從鐵飯碗變廢到笑

王必勝道歉「絕口不提這事」　網：DNA對決？

陳沂街頭被毆又遭「二度暴力」　丹妮婊姐發聲引網讚

媽媽嘴雇主賠償判決廢棄　發回更三審

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

陳致中出獄回家了！深夜發文：如夢一場

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面