朴子就業中心廠商媒合31家企業　年後提供近500個就業機會

▲▼ 農曆年後系列徵才 13場徵才釋出近500個工作機會 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應農曆年前後民眾的轉職及找工作需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心2月份推出13場次「舞龍耀薪春」年後系列徵才暨公益展售活動，共有31家企業參與，近500個就業機會，更在17日及27日上午邀請庇護工場來設攤展售外，並規劃舊衣回收換禮品活動，期待民眾能將家中保存較好的衣物，捐給弱勢團體再利用，歡迎所有求職者踴躍參與。

此次年後系列徵才活動涵蓋食品業、傳產業、製造業、營造業、照顧服務類等多元領域，包括金智塑膠、大瓏企業、益森彩藝、大成長城、松川精密、禎祥食品、聯華食品、僑偉機械、旺邦營造、立麒窯業、惟峻實業、華記營造、金實實業、錦成機械、敏道家園、新食成及鶴顏長照等知名公司，釋出包括工程師、品管人員、會計人員、業務助理、儲備幹部、行政助理、門市人員、照服員、技術員、廚師、粗工等近500個工作機會。





朴子就業中心表示，迎接農曆新年後求職高峰，除了提供給民眾更多的就業選擇外，並在23日當天來求職面試的民眾將送限量小紅包，歡迎社會新鮮人、準備求職或轉職、中高齡及銀髮族等有就業需求的民眾把握機會，爭取工作機會，詳細活動資訊及徵才職缺，歡迎電洽05-3621632朴子就業中心。